Областной кастинг национального конкурса красоты: девушки дефилировали, пели и показывали приемы тайского бокса

В Беларуси продолжаются поиски кандидаток на титул «Мисс Беларусь-2020». 8 февраля кастинг прошел в Витебске, а уже сегодня,9 февраля, 57 красавиц из Минской области собрались в Борисове.

— Возможно именно сегодня будет отобрана та девушка, которая станет победительницей национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2020», — сказал один из членов жюри областного этапа Иван Вабищевич, и кастинг начался.

Вначале участницам было необходимо вкратце рассказать о себе. Одни стремились удивить жюри своим творческими способностями: пели, танцевали, читали стихи.



Ольга Рабушко из Молодечно занимается тайским боксом и продемонстрировала несколько приемов этого единоборства на одном из членов жюри. Девятнадцатилетняя Яна Семенова из Жодино рассказала присутствующим о своей мечте стать писательницей, а также — о деятельности в поиско-спасательном отряде «Ангел» и прочитала одно из своих стихотворений. Борисовчанка Мария Редько пришла на кастинг в лёгком платьице в горошек, чем привлекла внимание членов жюри. Девушка имеет много увлечений, одно из которых — волонтёрская деятельность.



Некоторые участницы подготовили портфолио. К примеру, Анна Милевская из Молодечно, получившая в региональном конкурсе красоты «Мисс Минщина-2020» титул «Мисс фото»,заинтересовала некоторых членов жюри оригинальностью своих фото.

«Мисс Минщина-2020» Вероника Кушелева из Логойска также пришла на областной кастинг, чтобы побороться за корону главной красавицы Беларуси.

Следует сказать, что к участию в конкурсе каждая готовилась по-своему: кто-то приготовил для членов жюри вкусный десерт, а кому-то пришлось сводить татуировки. Чего не сделаешь ради мечты, правда?

В ходе дефиле в купальниках члены жюри более детально рассмотрели девушек и отсеяли несколько кандидаток, посоветовав некоторым прийти через пару лет.



Для участия в фотосъёмке от Минского региона были отобраны 33 участницы, среди которых есть борисовчанки. Позже жюри определит тех,кто будет представлять Минщину в полуфинале национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020», который состоится в марте этого года.

Источник: «Адзiнства»