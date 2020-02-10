«Прямые телефонные линии» этой недели

11 февраля с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07.

12 февраля с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет нотариус нотариальной конторы Пуховичского района Ольга Ивановна БАДАЖКОВА. Тел.: 3-59-74;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Тамара Ивановна МАНЮХИНА. Тел.: 3-40-06;

с 14.00 до 17.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Оксана Владимировна ТРАУЛЬКО. Тел.: 3-54-01.

13 февраля с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Пуховичского райисполкома Марина Александровна ДРОЗД. Тел.: 6-72-07.