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«Прямые телефонные линии» этой недели

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11  февраля  с 11.00 до 12.00   «прямую  телефонную   линию»  проведет   начальник  управления  по  труду,  занятости   и  социальной  защите  Пуховичского  райисполкома   Елена Викентьевна СЕНЬКО.  Тел.: 6-72-07.

12  февраля с 10.00 до 11.00   «прямую  телефонную   линию»  проведет  нотариус нотариальной конторы Пуховичского района  Ольга Ивановна БАДАЖКОВА.  Тел.: 3-59-74;

с 11.00 до 12.00   «прямую  телефонную   линию»  проведет  заместитель директора ГУ «Территориальный   центр  социального обслуживания  населения  Пуховичского района» Тамара  Ивановна  МАНЮХИНА.  Тел.: 3-40-06;

 с 14.00 до 17.00   «прямую  телефонную   линию»  проведет  начальник инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району   Оксана  Владимировна  ТРАУЛЬКО.  Тел.: 3-54-01.

13  февраля с 11.00 до 12.00   «прямую  телефонную   линию»  проведет  начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических  лиц   Пуховичского райисполкома  Марина Александровна ДРОЗД.  Тел.: 6-72-07.

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