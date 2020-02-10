Минобороны рассказало, что изменилось в медтребованиях к призывникам

В Беларуси изменились критерии годности призывников. Принцип при призыве на военную службу остается прежним: Вооруженным Силам нужны исключительно здоровые люди. В армии не нужны солдаты, которые будут находиться на больничной койке вместо того, чтобы осваивать программу боевой подготовки. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Альховик.

Новая инструкция требований к состоянию здоровья призывников была опубликована 7 февраля — по этим правилам оценивать состояние здоровья военнообязанных будут уже в весенний призыв.

Как подчеркнул Дмитрий Альховик, «грести всех» после изменений не будут: требования к состоянию здоровья соответствуют потребностям армии.

«В медицине возросли диагностические возможности на порядок за последние десять лет», — пояснил изменение документа представитель Минобороны.

Как сообщил специалист, кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено. Уточнение требований касается заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма.

Изменения касаются, в частности, призывников с невусами (родинками, образованиями на коже), сколиозом, а также тех, кто делал лазерную коррекцию зрения. Так, наличие невусов препятствовало ношению формы одежды предыдущего образца. Нынешняя форма значительно мягче, комфортнее. Соответственно, таких военнослужащих будут призывать. Если в процессе службы выяснится, что невус все-таки травмируется, то молодой человек будет признан негодным и уволен.

Кроме того, меняются и технологии: например, сегодня период восстановления после лазерной коррекции зрения куда меньше, чем 10 лет назад. Сейчас расширился спектр операций, появились новые модификации лазеров, требуется меньше времени для реабилитации.

Ранее годными к службе в армии признавались молодые люди со сколиозом до 11 градусов, теперь призывать будут тех, у кого искривление составляет до 17 градусов включительно. Такая степень заболевания — не препятствие для тяжелого труда: можно работать, например, в строительной сфере. Поэтому для службы в Вооруженных Силах это тоже вполне допустимая норма.

После вступления в силу документа медицинское переосвидетельствование молодых людей, которые ранее по состоянию здоровья были признаны негодными к службе, будет проводиться планово. Согласно законодательству, переосвидетельствование проходит раз в 3 года. Так что имеющим военный билет на руках также волноваться не о чем. «Они зачислены в запас, у них срок переосвидетельствования установлен. Пусть ожидают своего срока переосвидетельствования», — заявил Дмитрий Альховик и добавил, что пока планов начинать переосвидетельствование по новым правилам нет.

Представитель Минобороны подчеркнул: «Мы заинтересованы в первую очередь в годных призывниках, в годных на самом деле».

Источник: Млын.бай