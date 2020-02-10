Приглашаем доноров

20 февраля на базе Марьиногорской городской поликлиники № 1 (ул. Новая Заря) будет проводиться безвозмездный забор крови специалистами ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий».

Приглашаются все желающие, не имеющие противопоказаний для сдачи крови, имеющие прописку в Пуховичском районе или городе Минске.

При себе необходимо иметь паспорт, справку от врача-терапевта о состоянии здоровья и об отсутствии инфекционных заболеваний.

Предварительная запись осуществляется в кабинете гемотрансфузиологической помощи Марьиногорской ЦРБ по 17 февраля с 10.00 до 15.00 по телефону 3-54-43.