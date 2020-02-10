Коротко о разном 

Приглашаем доноров

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20 февраля на базе Марьиногорской городской поликлиники № 1 (ул. Новая Заря)  будет проводиться безвозмездный забор крови специалистами ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий».

Приглашаются все желающие, не имеющие противопоказаний для сдачи крови, имеющие прописку в Пуховичском районе или городе Минске.

При себе необходимо иметь паспорт, справку от врача-терапевта о состоянии здоровья и об отсутствии инфекционных заболеваний.

Предварительная запись осуществляется в кабинете гемотрансфузиологической помощи Марьиногорской ЦРБ по 17 февраля с 10.00  до 15.00 по телефону 3-54-43.

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