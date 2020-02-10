Разгромил заброшенный магазин и украл ноутбук. За что подростки попадают на учет в ИДН

«Я просто не подумал», — типичное объяснение поступков, которое можно услышать от подростков, однажды серьезно нарушивших правопорядок и даже преступивших закон. Их возрасту свойственны качества, которые зачастую мешают здраво рассуждать: горячность, тяга к приключениям, отрицание авторитетов, жажда лидерства или, наоборот, бездумная готовность подчиняться. А еще в силу того же возраста они зачастую не в состоянии дать адекватную правовую оценку своим поступкам, и действительно не думают о том, к чему они могут привести. «Остудить» горячие головы не всегда получается у родителей и педагогов. Вот тогда на помощь и приходят инспекторы инспекции по делам несовершеннолетних.

Их задача — не допустить, чтобы противоправное поведение стало нормой жизни подростков, сделать так, чтобы они уяснили, что за любой проступок нужно нести ответственность, и есть границы, которые не стоит переступать. Иногда этот путь к пониманию получается довольно долгим и тернистым, как у ребят, с которыми познакомили инспекторы инспекции по делам несовершеннолетних районного отдела внутренних дел. Сегодня, оглядываясь назад, молодые люди решительно признаются: «Я так больше не хочу».

История Кирилла

— Мы с друзьями забрались в заброшенный магазин и все там разгромили, — молодой человек рассказывает историю, ставшую поводом для знакомства с инспектором инспекции по делам несовершеннолетних и изменившую его жизнь. — Зачем? Не скажу, просто не подумали. Видимо, были свидетели нашего развлечения, потому что в милицию поступило заявление, и на следующий день в школу пришел инспектор ИДН. Завели уголовное дело, был суд, по решению которого я шесть месяцев должен был находиться под домашним арестом, то есть с 19.00 вечера и до 7.00 утра обязательно быть дома. Режим я нарушал. Со мной работали сотрудники милиции, говорили о том, что три предупреждения — и я поеду в спецучилище. Но мне было безразлично. В результате, как и предупреждали, год провел в Могилевском специальном училище закрытого типа. Там, вроде бы, больших проблем не было. Но очень скучал. Люблю компьютерные игры, а в спецучилище таких развлечений нет. Жизнь идет по расписанию. Родителей видел один раз в месяц. В училище получил первую профессию: станочник деревообрабатывающих станков. Сейчас учусь в лицее, приобретаю вторую — сварщик сантехнического оборудования. Теперь в сомнительные истории не попадаю, замечаний нет. Сам решил держаться. Наверное, стал серьезней. Хотя думаю, что если бы не опыт спецучилища, «приключения» продолжались бы.

История Владислава

— Первый раз с инспектором ИДН я познакомился после того, как в Марьиной Горке мы с друзьями поругались со сторожем одного из предприятий: прыгали через забор, а он нас прогонял. Дело дошло до оскорблений. Сторож позвонил в милицию. Составили протокол, вызвали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, заплатили штраф. Первый раз на КДН было страшно, но остановиться не смог: еще пару раз там побывал. Самым серьезным проступком стала кража: поспорили с другом и в магазине украли «Сникерс». Стали убегать. Друга поймали, и он все рассказал. Снова последовало административное наказание. В общем, со мной сотрудники ИДН работали четыре года. Сейчас уже не хочется повторять пройденное. Хочу сказать, что инспекторы с такими ребятами, как я, не только беседы проводят. Они и к спортивным соревнованиям привлекают. Мне это нравилось. И я хочу сказать спасибо за то, что со мной работали. Мне помогли повзрослеть.

История еще одного Кирилла

— Лет в 12 я украл ноутбук. С другом гуляли по поселку, зашли в Дом культуры. Я увидел возле стойки ноутбук, решил взять и сбежать. Как нас вычислили — не знаю. Но ко мне домой пришел инспектор ИДН. Я признался в краже, мама возместила ущерб, так как сам ноутбук мы разбили и выбросили. В первый раз все вроде бы обошлось, только мама ругалась сильно. Потом в школе украл что-то — вычислили. Такие проступки повторялись часто, и со мной стали работать инспекторы ИДН. А потом я повздорил с девочкой и нанес ей тяжкие телесные повреждения: серьезно повредил руку. Завели уголовное дело. Потом выпил на 8 Марта и попал с алкогольным отравлением в больницу. Все эти похождения закончились судом и приговором, по которому меня на два года направили в Могилевскую спецшколу закрытого типа. Когда там находился, думал: выйду и стану примерным-примерным. Но пока не очень получается. Однако буду стараться.

Ребят, с которыми инспекторы ИДН Пуховичского РОВД проводят индивидуальную профилактическую работу, на 1 января текущего года было 107. «Спасибо, что со мной занимались», — заслужить такое признание хотя бы одного из них дорогого стоит, ведь когда на твоих глазах происходят подобные истории, не всегда верится, что все это возможно остановить. Но не верить — это непрофессионально. В ИДН Пуховичского РОВД, где работает шесть сотрудников, неверия не допускают. Недаром по итогам оперативно-служебной деятельности в 2019 году они снова стали лучшими в области. Эту высокую планку предстоит удержать.

Наталья ПАРХОМЧИК.