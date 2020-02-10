В «авиарейс школа-юность» отправились выпускники Пуховичской СШ

Такое путешествие организовали педагоги и ученики Пуховичской средней школы для ее выпускников, которые пришли в первую субботу февраля в родную школу на вечер встречи.

Самой многочисленной была делегация тех, кто окончил школу в 1980 году, 40 лет назад! Думаю, организаторы встречи не ожидали, что мы придем такой дружной компанией: около 30 человек. И это неудивительно, ведь в 1980 году в школе было три выпускных класса, более 70 учеников. На торжественном мероприятии добрым словом выпускники вспоминали своих первых учителей: Марию Александровну Ажарову, Татьяну Поликарповну Лапко, а также Юлию Дмитриевну Сугако, Аллу Васильевну Ралькевич, Любовь Васильевну Смирнову, Марию Владимировну Микульчик, которые в разное время были нашими классными руководителями.

В те годы в школе работали настоящие профессионалы своего дела, в том числе несколько учительских семейных пар: Яковины, Лапко, Корень, Гордей, Пилотовичи, Устиновы, Яковицкие, Харитончики.

В наших классах не было компьютеров и даже телевизоров, но благодаря талантливым, мудрым учителям мы получили хорошие знания, и каждый нашел свою дорогу в жизни. Об этом говорили выпускники разных лет. Все мы с благодарностью вспоминаем свое школьное детство и юность. Два года назад по просьбе выпускников старшего поколения белорусский поэт Константин Цыбульский написал песню «Школа в три этажа», которая стала гимном нашей школы. И теперь она всегда будет звучать во время встреч выпускников.

Хорошей концертной программой порадовали ученики гостей во время их «полета в юность». Директор школы Валентина Сергеевна Беседина вручила благодарственное письмо управления образования Минского облисполкома ветерану педагогического труда Зое Игамовне Уразовой. Выпускники подготовили цветы и подарки для родной школы и учителей.

Мы снова прошли по знакомым коридорам, заглянули в классы, сделали снимок на память в родном кабинете физики и вспомнили те добрые времена, когда, приходя на вечер встречи выпускников, встречались и со своими учителями. На этот раз такая встреча уже не состоялась, но в нашей памяти всегда будут жить хорошие воспоминания об этих учителях с большой буквы, которые не только щедро делились с нами своими знаниями, но и действительно отдавали нам частичку своего сердца.

Ольга САВАСТЮК.