Культура 

В «авиарейс школа-юность» отправились выпускники Пуховичской СШ

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Выпускники 1980 года.

Такое путешествие  организовали  педагоги и ученики Пуховичской средней школы для ее выпускников, которые пришли в первую субботу февраля в родную школу на вечер встречи.

Самой многочисленной была  делегация тех, кто окончил школу в 1980 году, 40 лет назад! Думаю, организаторы встречи не ожидали, что мы придем такой дружной компанией: около 30 человек.  И это неудивительно, ведь в 1980 году  в школе было три выпускных класса, более 70 учеников. На торжественном мероприятии  добрым словом выпускники вспоминали своих первых  учителей: Марию Александровну Ажарову, Татьяну Поликарповну Лапко, а  также Юлию  Дмитриевну Сугако, Аллу Васильевну Ралькевич, Любовь Васильевну Смирнову, Марию Владимировну Микульчик, которые в разное время были нашими классными руководителями.

В те годы в школе работали настоящие профессионалы своего дела, в том числе   несколько   учительских семейных  пар: Яковины, Лапко, Корень, Гордей,  Пилотовичи,  Устиновы,  Яковицкие,  Харитончики.

В наших классах не было компьютеров и даже телевизоров,  но благодаря  талантливым, мудрым учителям мы получили хорошие знания, и каждый нашел  свою  дорогу в жизни. Об этом  говорили выпускники разных лет. Все мы с благодарностью вспоминаем свое школьное детство и юность.  Два года назад  по просьбе выпускников  старшего поколения  белорусский поэт Константин Цыбульский написал песню  «Школа в три этажа»,  которая стала  гимном нашей школы. И теперь  она всегда будет звучать во время встреч выпускников.

Хорошей концертной программой порадовали  ученики гостей во время  их «полета в юность».   Директор  школы  Валентина  Сергеевна Беседина вручила  благодарственное письмо  управления образования  Минского  облисполкома ветерану педагогического труда Зое Игамовне Уразовой. Выпускники подготовили цветы и подарки для родной школы и учителей.

Мы снова прошли по  знакомым коридорам, заглянули в классы, сделали снимок на память в родном кабинете физики и вспомнили те добрые времена, когда,  приходя на вечер встречи выпускников, встречались и со своими учителями. На этот раз такая встреча уже не состоялась, но  в нашей памяти всегда будут жить  хорошие воспоминания об этих учителях с большой буквы, которые не только щедро делились с нами своими знаниями, но и действительно  отдавали нам частичку своего сердца.

Ольга  САВАСТЮК.

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