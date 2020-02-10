Приехали не для отдыха: двух молодых людей задержали сотрудники областной инспекции охраны животного и растительного мира

Каждый человек, находясь в лесу, хочет уединиться с природой, забыть о суете, и побыть хоть не надолго наедине с природой, осмыслить происходящие, получить много положительной энергии.

Но, совсем не об этом думали двое молодых жителей города Минска, посещая лесной массив, расположенный в Минском районе, недалеко от агрогородка Прилуки в конце января этого года. Да действительно они хотели скрыться от лишних глаз и быть незамеченными, как иными гражданами, так и правоохранительными органами. И как они считали идеальных условий, как нахождение в лесу, не придумаешь.

26 января около десяти часов вечера группа Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира как обычно находилась в полевом контрольном мероприятии. Руководством были поставлены задачи на отработку участков лесного фонда Ратомского лесничества ГСЛХУ «Боровлянский спецлесхоз», расположенных между населенными пунктами Скориничи и Прилуки Минского района, с целью не допущения нарушений законодательства.

В ходе отработки лесного фонда, внимание сотрудников привлек находящийся на опушке леса автомобиль Хонда Аккорд. Не понятно кто и с какой целью приехал на данном автомобиле в лесной массив. Возможно честные люди, которые решили побыть наедине с природой, а возможно и браконьеры.

Группа выставила наблюдение за данной автомашиной, и вскоре результаты не заставили себя ждать. Из леса появились двое молодых людей, которые внешне совсем не были похожи на охотников, и их нахождение и поведение в лесу вызывало подозрение. Было видно, что молодые люди, что-то искали подходя. Объяснить свое нахождение в лесу в столь позднее время, молодые люди сотрудникам Госинспекции не смогли.

В ходе проверки данных граждан, установлено, что они находились в лесу не просто так, а осуществили изъятие из так называемых «закладок» наркотических средств, как впоследствии показала экспертиза – гашиша.

Молодые люди были задержаны сотрудниками Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира и в дальнейшем переданы представителям правоохранительных органов.

В отношении данных лиц Минским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), максимальное наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.