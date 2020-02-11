Пуховчанка создает необычные кулинарные изделия

Ни одно семейное торжество в семье Светланы Захаревич из Дружного не обходится без сладкого угощения. Это неудивительно, ведь мама — домашний кондитер.

Светлана всегда готовила своим домочадцам вкусную домашнюю еду и нередко баловала мужа и троих дочерей выпечкой. Когда пришло время выходить из декретного отпуска на работу, по семейным обстоятельствам Светлана не смогла этого сделать. Тогда пришло решение — стать ремесленником.

— Сначала пробовала заниматься изготовлением тряпичных кукол. Потом делала букеты из фруктов, но столкнулась с проблемой, ведь не все фрукты можно купить в Дружном. Потом пришла идея испечь пряники, — рассказывает Светлана. — Около трех месяцев у меня ушло на поиск своего рецепта. Еще две недели я тренировалась рисовать на пряниках. С этим сложностей особо не возникло, ведь по образованию я художник.

Светлана часто делает наборы пряников: они разнообразной формы, но оформлены в одном стиле. Девочкам, глядя на маму, также нравится украшать пряники. А пока мы беседовали со Светланой, я наслаждалась ароматом. В составе имбирных пряников мед, специи и только натуральные ингредиенты.

Мария ОЛЬХИНА.