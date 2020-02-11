Молодёжь 

Пуховчанка создает необычные кулинарные изделия

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Ни одно семейное торжество в семье Светланы  Захаревич   из  Дружного  не обходится без сладкого угощения. Это неудивительно,  ведь  мама   —   домашний  кондитер.

Светлана всегда готовила своим домочадцам вкусную домашнюю еду и нередко баловала мужа и троих дочерей выпечкой. Когда пришло время выходить из декретного отпуска на работу,  по семейным обстоятельствам Светлана  не  смогла  этого  сделать.  Тогда пришло решение — стать ремесленником.

— Сначала пробовала заниматься изготовлением тряпичных кукол. Потом делала букеты из фруктов, но столкнулась с проблемой, ведь не все фрукты можно купить в Дружном.  Потом пришла идея испечь пряники, — рассказывает Светлана. — Около трех месяцев у меня ушло на поиск своего рецепта. Еще две недели я тренировалась рисовать на пряниках. С этим сложностей особо не возникло, ведь по образованию я художник.

Светлана часто делает наборы пряников: они  разнообразной  формы,  но оформлены в одном стиле. Девочкам, глядя на маму, также нравится  украшать пряники. А пока мы  беседовали со Светланой, я наслаждалась ароматом. В составе имбирных  пряников мед,  специи и только  натуральные ингредиенты.

Мария   ОЛЬХИНА.

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