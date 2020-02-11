В новаторском стиле много лет трудится слесарь Александр Стрельский

Слесарю механосборочных работ 6-го разряда ОАО «Машпищепрод» Александру Стрельскому вполне можно вручать награду за верность профессии. На предприятии он работает 36 с половиной лет. Хотя в юности мечтал не об этом: образование получил по специальности «техник-технолог кузнечного производства». Но судьба распорядилась по-своему. И более трех десятков лет отданы другой профессии, о чем, к слову, Александр Владимирович не жалеет. Есть в его деле все то, что нравится настоящему «технарю»: сложные технические задачи, новаторство.

Когда Александр Владимирович пришел в свой механосборочный цех — это и был весь завод, который специализировался только на производстве оборудования для переработки картофеля. Заказы приходили из всего еще существовавшего тогда Советского Союза. Нелегкие перестроечные времена для того, чтобы выжить, заставили предприятия искать новые подходы в производстве, осваивать новые виды продукции. В поиске в те времена находились и многие люди. Александр Владимирович, как и некоторые его коллеги, остался верен предприятию. К слову, на «Машпищепроде» действительно работает немало людей, чей трудовой стаж на предприятии исчисляется десятилетиями.

Все 36 с половиной лет на предприятии для Александра Стрельского — это время профессионального совершенствования, приобретения опыта, который сегодня определяется словом «ценный». Александр Владимирович признался, что любит разбирать новые задания, искать нестандартные решения.

— Александр Стрельский выполняет только ответственные задания, те, где нередко приходится принимать технические решения, — рассказал начальник механосборочного цеха Юрий Ремез. — Он новатор. Может в случае необходимости и конструкторам что-то подсказать. К его советам прислушиваются.

У Александра Стрельского солидная коллекция наград, которую он получил за свой труд. И всегда есть повод для того, чтобы ее пополнить.

Наталья ПАРХОМЧИК.