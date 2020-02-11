Освещение нашего города: кто за него отвечает и какие лампочки на наших улицах

Работу службы главного энергетика коммунального предприятия мы с вами замечаем только в том случае, если вдруг на улицах города или в подъезде пропадает свет: без него, согласитесь, в темное время суток совсем не комфортно. Но если дела с этим обстоят нормально, то мы не видим той огромной, на самом деле, работы, которая ведется ежедневно по обслуживанию и модернизации сетей освещения города и поселков нашего района.

На современном рынке светотехники существует огромное множество различных осветительных устройств. На сегодняшний день наиболее распространены (в том числе и в нашем районе) уличные светильники с газоразрядными лампами по причине экономичности, достаточно большого срока службы и относительной дешевизны. А вот устаревшие ртутные светильники постепенно меняются на светодиодные. Они устанавливаются в первую очередь на оживленных улицах. Заменены на светодиодные светильники в микрорайоне Новая Заря, на улицах Октябрьская, Ленинская, Буденного и Калинина. В планах на текущий год — улицы Последовича и Гучка.

Также постепенно меняется осветительное оборудование и на придомовых территориях. Для осуществления работ привлекаются бюджетные средства. В прошлом году израсходовано около 50 тысяч рублей.

Служба главного энергетика коммунального предприятия отвечает и за работу осветительного оборудования жилищного фонда.

— По программе энергосбережения мы также осуществляем замену систем освещения в подъездах многоквартирных домов, — рассказывает Андрей Гусев. — Морально устаревшие лампы накаливания меняем на светодиодные с автоматической системой управления, реагирующей на звук и движение. Такие работы уже проведены и будут проводиться в ближайшее время в городском жилфонде, а также во всех многоквартирных домах поселков Дружный, Свислочь, Дубровка, Блонь, Пуховичи. В 2019 году было заменено 969 светильников. Программа рассчитана до 2021 года. За два года мы должны установить еще около 2000 светильников.

Нужно сказать, что светодиодное оборудование достаточно дорогостоящее, но при корректном использовании оно прослужит гораздо дольше, оправдав вложенные средства. Светильники устанавливаются отечественного производства. Гарантия качества на них — 3 года.

Многие интересуются, будет ли заменяться система освещения подъездов в домах финской постройки в Новой Заре. В ближайшее время точно не будет, потому что там изначально уже была установлена автоматическая система освещения подъездов. Со временем будут заменены только светильники.

Говоря об освещении городов, наверное, стоит вспомнить, что наружное освещение должно быть еще и частью гармоничной композиции вечернего облика города, украшать его. Поэтому с каждым годом все более актуальной и заметной становится подсветка зданий. Она при этом вовсе не обязательно должна быть только праздничной.

Разве что на Новый год. К слову, мы все еще не успели позабыть тот яркий новогодний облик, который создавали энергетики коммунального предприятия.

— Уже стало традиционным подсвечивать светодиодными гирляндами опоры уличного освещения на главных улицах города, а также малые архитектурные формы. И, конечно, новогодние елки в городе и поселках, — рассказывает Андрей Гусев. — Обслуживанием и установкой светового оборудования занимаются работники предприятия. Эта новогодняя красота в плане энергопотребления обходится не очень дорого. Но к расходам закономерно добавляются средства, затраченные на ремонт. К счастью, вандализм с годами встречается все реже, но погодные условия влияют на эксплуатацию.

В этом году были закуплены новые светодиодные ленты, которые украсили под Новый год наши поселки. А для главной новогодней елки в городе наши работники сделали подсветку со стробоскопическим эффектом (эффектом зрительных иллюзий).

Елена ШАНТЫКО.