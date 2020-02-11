Мисс «Марьина Горка» Виолетта Герасимчук прошла областной кастинг «Мисс Беларусь»

«Мисс Марьина Горка» Виолетта Герасимчук стала еще на шаг ближе к короне «Мисс Беларусь». В минувшее воскресенье девушка успешно прошла областной кастинг, который состоялся в Борисове. Он собрал около 60 участниц из разных уголков центрального региона. Шанс пройти в следующий этап получили 33 девушки.

Полуфинал конкурса «Мисс Беларусь», который соберет топ-100 красавиц и умниц со всей страны, пройдет в Минске в середине марта.