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Мисс «Марьина Горка» Виолетта Герасимчук прошла областной кастинг «Мисс Беларусь»

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«Мисс Марьина Горка» Виолетта Герасимчук стала еще на шаг ближе к короне «Мисс Беларусь». В минувшее воскресенье девушка успешно прошла областной кастинг, который состоялся в Борисове. Он собрал около 60 участниц из разных уголков центрального региона. Шанс пройти в следующий этап получили 33 девушки.
Полуфинал конкурса «Мисс Беларусь», который соберет топ-100 красавиц и умниц со всей страны, пройдет в Минске в середине марта.

 

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