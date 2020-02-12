В «Світанке» прошел пионерский диалог «Дети войны»

Ежегодно 8 февраля в День юного героя-антифашиста во всем мире дети и молодые люди отдают дань памяти ровесникам, погибшим за свободу и счастье людей. В ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» прошел пионерский диалог «Дети войны». В мероприятии приняли участие более 80 ребят из 13 пионерских дружин учреждений образования района.

Учащиеся клуба «АБВ» рассказали о юных героях, чьи имена занесены в Книгу почета Белорусской республиканской пионерской организации. В зале звучала патриотическая музыка, на экране возникали картины суровых военных лет, лица юных героев. Особенно взволновали пионеров кадры кинохроники о маленьких героях большой войны. Коротка жизнь юных героев, но велика сила их примера. Участники мероприятия отдали пионерский салют и почтили память сверстников-участников Великой Отечественной войны минутой молчания.

Почетные гости встречи — Янина Баюр и Елена Астапович — члены Пуховичского районного Совета ветеранов, поделились с ребятами своими воспоминаниями о войне. На их детство пришлись смерть близких людей, голод, лишения и страх. Выступление гостей очередной раз окунуло ребят в военное прошлое и напомнило, что дети и война — два несовместимых понятия.

В нашем районе стало доброй традицией принимать в День памяти юного героя-антифашиста в ряды пионеров новых ребят. В этот день районная пионерская организация пополнилась 16 юными пионерами. Заветные галстуки им повязали старшие вожатые, почетные гости.

Елена КОПТЕВА, председатель Пуховичской районной пионерской организации.