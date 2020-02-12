Органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь проводится определенная работа в сфере осуществления контроля за правильностью начисления, своевременностью и полнотой уплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет Фонда, расходования средств государственного социального страхования, ведения персонифицированного учета, профессионального пенсионного страхования.

В целях разъяснительной работы приводим примеры типичных нарушений, выявляемых у плательщиков при проведении контрольных мероприятий органами Фонда.

Нарушение своевременности и полноты уплаты обязательных страховых взносов.

1.1. В нарушение статьи 2 Закона Республики Беларусь от 29.02.1996 № 138-ХIII «Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» (далее – Закон об обязательных страховых взносах) не начисляются обязательные страховые взносы на суммы выплат, на которые в соответствие с законодательством должны начисляться.

Например: на компенсацию за неиспользованный отпуск, на сумму единовременных выплат (в т.ч. материальной помощи, премии и т.д.), оказываемых работникам к юбилейным датам, на сумму материальной помощи в связи с профессиональными праздниками.

1.2. В нарушение статей 2, 4 Закона об обязательных страховых взносах и пункта 7 Перечня выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115 излишне начисляются обязательные страховые взносы на суммы выплат, на которые в соответствии с законодательством не должны начисляться.

Например: на материальную помощь в связи со вступлением в брак, на материальную помощь в связи со смертью близких родственников, излишне начисляются обязательные страховые взносы на сумму материальной помощи, оказываемой работникам в соответствие с законодательством (при предоставлении трудового отпуска, излишне начисляются обязательные страховые взносы в размере 28 % (на пенсионное страхование) с выплат инвалидам I и II группы.

1.3. В нарушение пунктов 4, 12, 26 Положения об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40 (с изменениями и дополнениями):

при получении (перечислении) денежных средств на оплату труда в банк не представляются платежные поручения на перечисление обязательных страховых взносов в подлежащей уплате сумме;

обязательные страховые взносы в полном объеме не уплачиваются в день фактической выплаты заработной платы, следовательно неполная уплата обязательных страховых взносов в бюджет фонда является административным правонарушением, предусмотренным статьей 11.54 КоАП.

1.4. В нарушение пункта 2 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 05.01.2008 № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании» (с изменениями и дополнениями):

1.4.1. не начисляются взносы на ППС на всю сумму выплат, начисленную работнику в связи с его занятостью на рабочем месте, включенном в Перечень ППС; на суммы единовременных выплат (в том числе суммы материальной помощи, оказываемой работникам), суммы премий; на сумму материальной помощи в связи с профессиональными праздниками.

1.4.2. излишне начисляются взносы на ППС на суммы выплат за периоды, когда работник не подлежал профессиональному пенсионному страхованию; на суммы отпускных, в случае если начало отпуска следует непосредственно за периодом, когда он не выполнял работу в течение полного рабочего дня в особых условиях труда.

Нарушения при проверке обоснованности и правильности использования средств на выплаты по государственному социальному страхованию и на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

2.1. Нарушаются пункты Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569 (с изменениями и дополнениями).

Например: неверно определяется размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным членом семьи — пособия назначаются в размере 80% среднедневного заработка за первых 12 календарных дней временной нетрудоспособности, а следовало назначать в размере 100% (пункт 18); неверно определяется размер пособия — при отработке в расчетном периоде менее 30 календарных дней пособие исчисляется из среднего заработка в расчетном периоде, а необходимо исчислять исходя из тарифной ставки (оклада), действующей на дату начала случая временной нетрудоспособности (пункт 23).

2.2. Нарушаются статьи Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (с изменениями и дополнениями) (далее-Закон 7-З), пункты Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (с изменениями и дополнениями) и пункты Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 09.12.2014 № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» (далее — Положение № 572).

Например: неверно определяется период выплаты пособия на ребёнка до 3 лет — выплачивается за полный месяц, в котором ребенку исполнилось 3 года, а следовало по день достижения ребенком возраста 3 лет включительно (статья 13 Закона 7-З); неверно определяется период, с которого назначается ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет, так данные пособия назначались и выплачивались со дня, следующего за днем окончания периода освобождения от работы, установленного листком нетрудоспособности по беременности и родам, а следует — со дня рождения младшего ребенка (пункт 6 Положения №572).

2.3. В нарушение Положения о порядке направления населения на санаторно-курортное лечении и оздоровление, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь № 542 от 28.08.2006 неправильно определяется размер платы за путевку в санаторий согласно имеющейся справке о размере денежного дохода за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу выдачи путевки, и данных Национального статистического комитета о размере начисленной среднемесячной заработной платы работников Республики Беларусь за позапрошлый месяц относительно месяца выдачи путевки.

Нарушения при проверке правильности заполнения и своевременность предоставления отчетности.

При проверке правильности заполнения и своевременности представления ведомственной отчетности формы 4-фонд «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» нарушается пункт 15 Указаний по заполнению формы ведомственной отчетности «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 30.11.2017 № 152.

Нарушения при проверке правильности и своевременности представления по застрахованным лицам сведений, необходимых для ведения персонифицированного учета.

В нарушение пунктов Инструкции о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета, утвержденного Постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 19.04.2014 № 7:

неверно представляются сведения о приеме на работу и увольнении с работы в форме ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении» по отдельным застрахованным лицам (пункт 10);

при заполнении раздела 2 формы ПУ-3«Индивидуальные сведения» по видам деятельности «ДОГОВОР» по застрахованным лицам неверно указывается «Номер договора» и период начала и окончания работ по договору (пункты 15, 18);

неверно отражаются суммы отпуска и суммы пособий по временной нетрудоспособности за которые они начислены по застрахованным лицам (пункт 16);

в форме ПУ-6 «Индивидуальные сведения на ППС» не отражаются суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование, начисленные работникам в связи с их занятостью на рабочем месте, включенном в Перечень ППС; включаются периоды, в течение которых застрахованное лицо не было занято на работах с особыми условиями труда и не подлежало профессиональному пенсионному страхованию (пункт 28).

По всем вопросам, возникающим при начислении и уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование, расходования средств государственного социального страхования, ведения персонифицированного учета и профессионального пенсионного страхования необходимо обращаться в Пуховичский районный отдел Минского областного управления Фонда по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская,46.Телефоны: 35787, 35882, 35559, 35060,60809,60810

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.