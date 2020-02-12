Александр Турчин: «Образование является драйвером развития экономики региона»

Образование – драйвер развития экономики региона. Такое мнение выразил председатель Миноблисполкома Александр Турчин на встрече с педагогическим активом области, которая состоялась 12 февраля в облисполкоме.

Ее участниками стали учителя учреждений образования региона, достигшие высоких результатов в работе.

– Самая главная ценность – люди, – отметил, приветствуя педагогов, Александр Турчин. – Вы закладываете фундамент человека как личности. Самое важное и ценное в учителе – неравнодушие.

Александр Турчин рассказал, что до сих пор поддерживает отношения со своими педагогами и помнит, с какой теплотой относилась к детям учитель русского языка и литературы, будто вторая мама, вкладывая частицу своей души в развитие учащихся.

Председатель Миноблисполкома пригласил педагогов к открытому диалогу, предложил обсудить, как именно они видят жизнь и развитие регионов, в которых работают. Как отметил Александр Генрихович, многие из них долгие годы преподают на своей малой родине, и это достойно уважения.

Так, обсудили, в какие вузы поступают наши дети, какие специальности выбирают. Практически единым было мнение преподавателей о репетиторстве: «И без него ребята успешно поступают в вузы, а школьный учитель способен дать хорошие знания. Зачастую, репетиторство – это определенный престиж и желание родителей дать своему ребенку все, что только возможно, включая и дополнительные занятия».

Учитель средней школы №1 г. Логойска Зоя Виноградова отметила, что Логойск за последние годы очень изменился. Город-спутник интенсивно развивается, однако часть населения работает в столице и «приезжает домой только ночевать». Александр Турчин пояснил, что такая ситуация во всех населенных пунктах области, расположенных вблизи Минска. «Мировая практика показывает, что это нормальная тенденция. В районах должна быть стандартизированная социальная инфраструктура,

чтобы человек не чувствовал разницу между Логойском и Минском. Этого мы добиваемся доступностью детских садов, школ, поликлиник, физкультурно-оздоровительных объектов».

На встрече обсуждался и вопрос применения современных технологий в процессе обучения. По мнению Александра Турчина, начиная с 7-8 класса, необходимо формировать базу данных учащихся, чтобы помочь сформировать молодым людям будущее направление профессиональной деятельности.

Завершая встречу, Александр Турчин отметил, что сфера образования – это важная часть экономики региона, задел на ее будущее. Важно, чтобы молодые люди смогли применить свои профессиональные навыки и умения в нашей стране, а не за ее пределами.

Елена Робуть, учитель географии с 40-летним стажем гимназии № 1 г. Копыля, по окончании беседы выразила мнение, что такое общение с главой региона позволило обсудить то, что волновало учителей, а также и выразить слова благодарности за то, что детей – победителей олимпиад и конкурсов постоянно поощряют стипендиями Миноблисполкома, приглашают на праздники. Так, ребята чувствуют себя востребованными, а это важно.