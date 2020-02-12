Коротко о разном МЧС информирует 

Горели квартира, баня и хозпостройка

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На минувшей неделе в нашем районе произошло три пожара

4 февраля  спасателям поступило сообщение о задымлении в квартире в городе Марьина Горка. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем во время приготовления пищи. Хозяйка готовила пищу, когда растительное масло в сковороде загорелось. Женщина поставила сковороду с горящим маслом в мойку под воду, в результате чего от брызг загорелся натяжной потолок.  Огонь повредил  имущество на кухне и в коридоре. На пожаре  пострадало три  человека, в том числе  ребенок 11 лет. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Помните, что загоревшееся в процессе приготовления еды масло категорически запрещено тушить водой. Допустимо накрыть емкость, где находится  горящее  масло,  крышкой/противнем  или  любой  негорючей   поверхностью  для  прекращения   доступа   кислорода      к очагу возгорания.

5 февраля произошел  пожар  в  деревне  Подлипки  Дукорского сельсовета. Огонь повредил кровлю бани.  Причина пожара устанавливается.

8 февраля загорелась  хозпостройка  в деревне Залог Пятилетки Блужского сельсовета.  Рассматриваемая версия возникновения пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. Огонь уничтожил  кровлю, имущество внутри сарая  и  пристройку к нему.

Пуховичский  РОЧС.

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