Горели квартира, баня и хозпостройка

На минувшей неделе в нашем районе произошло три пожара

4 февраля спасателям поступило сообщение о задымлении в квартире в городе Марьина Горка. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем во время приготовления пищи. Хозяйка готовила пищу, когда растительное масло в сковороде загорелось. Женщина поставила сковороду с горящим маслом в мойку под воду, в результате чего от брызг загорелся натяжной потолок. Огонь повредил имущество на кухне и в коридоре. На пожаре пострадало три человека, в том числе ребенок 11 лет. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Помните, что загоревшееся в процессе приготовления еды масло категорически запрещено тушить водой. Допустимо накрыть емкость, где находится горящее масло, крышкой/противнем или любой негорючей поверхностью для прекращения доступа кислорода к очагу возгорания.

5 февраля произошел пожар в деревне Подлипки Дукорского сельсовета. Огонь повредил кровлю бани. Причина пожара устанавливается.

8 февраля загорелась хозпостройка в деревне Залог Пятилетки Блужского сельсовета. Рассматриваемая версия возникновения пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. Огонь уничтожил кровлю, имущество внутри сарая и пристройку к нему.

Пуховичский РОЧС.