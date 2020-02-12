Пройдет прием граждан по вопросам трудовых правоотношений

18 февраля с 10.00 до 12.00 в ГУК «Пуховичский районный центр культуры», расположенном по адресу: город Марьина Горка, улица Советская, 13, и с 12.15 до 14.15 в Пуховичском районном объединении профсоюзов, расположенном по адресу: город Марьина Горка, улица Ленинская, 51-12, будут проводить прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, советник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации Профсоюзов Беларуси Светлана Ивановна МИЛЬКЕВИЧ и прокурор Пуховичского района Виталий Иванович ГОЛУБОВИЧ.

Запись по телефонам: 3-50-59, 4-57-17.