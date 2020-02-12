Ночной надзор: как сотрудники милиции работают с ранее судимыми гражданами

Опасна и трудна, и, на первый взгляд, не видна… Этими словами известной песни можно охарактеризовать и работу сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, которым приходится общаться с ранее судимыми гражданами, контролировать их поведение.

— В настоящее время на учете в уголовно-исполнительной инспекции Пуховичского РОВД состоят 911 ранее судимых граждан. Из них 37 находятся под превентивным надзором, — рассказал начальник инспекции Павел Комлик. — Такой надзор, как правило, устанавливается над гражданами, отбывшими наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Сроки надзора (от 6 месяцев до двух лет) варьируются с учетом тяжести совершенного преступления, морально-психологических качеств и поведенческой характеристики гражданина, отбывшего наказание. В отношении ранее судимого вводится ряд ограничений. В период превентивного надзора он не имеет права покидать определенную для него территорию района, области, республики; должен ежедневно в период с 22.00 до 6.00 находиться по месту жительства; каждый понедельник обязан явиться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию. Если же поднадзорный нарушит какое-либо из этих ограничений, то в первых двух случаях он привлекается к административной ответственности, а после третьего раза в отношении него возбуждается уголовное дело по статье 421 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 месяцев до двух лет.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции регулярно проверяют, как выполняет тот или иной ранее судимый требование превентивного надзора находиться дома в период с 22.00 до 6.00. Для этого в ночное время они совершают рейды по местам жительства поднадзорных. Недавно я принял участие в одном из таких рейдов, который проводили инспектор УИИ Евгений Будько и милиционер патрульно-постовой службы Олег Макеев.

В деревню Зазерка мы приехали, когда в некоторых домах уже погасили свет. Ранее судимый Дмитрий, который сейчас проживает вместе с родителями, еще не спал. Он и открыл двери. Опрятно одетый, трезвый, говорил спокойно и вежливо. После того, как Евгений задал стандартные при таких проверках вопросы, я поинтересовался, за что за Дмитрием установлен превентивный надзор сроком на целый год. Он сам рассказал, что 19-летним парнем попал в пьяную драку, принял участие в групповом избиении человека, который от полученных телесных повреждений умер. Был осужден по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь и отсидел в тюрьме 16 лет. Вышел на свободу в октябре прошлого года.

— Устроился на работу. Спиртными напитками не злоупотребляет, правонарушений не допускает, требования превентивного надзора строго выполняет, — дополнил рассказ инспектор УИИ.

Подумалось: одним поступком человек сломал себе судьбу. Теперь важно вернуться к нормальной жизни.

Другого поднадзорного, к которому мы приехали в городской поселок Руденск, также зовут Дмитрием. В свои 44 года он имеет несколько судимостей. Первая была за убийство, последняя — за кражу. На свободу вышел в сентябре прошлого года. Устроился на работу в Минске, проживает с матерью. Требования превентивного надзора, который установлен за ним на 6 месяцев, не нарушает. На наши вопросы Дмитрий отвечал трезвым голосом и вежливо.

Совсем другую речь услышали мы, когда в деревне Дричин постучали в двери квартиры, в которой в ночное время должен находиться ранее судимый Руслан. Он был на месте, однако некоторое время не впускал в квартиру сотрудников милиции, выкрикивая ругательства и оскорбления. Присмирел, когда они пригрозили сломать дверь и отвезти его в изолятор временного содержания. Вести себя пристойно уговаривала его и сожительница.

Молодой мужчина (1991 года рождения) выглядел старше своих лет: частое употребление алкоголя сказывается. Многочисленные наколки на теле демонстрировали его криминальное прошлое. На его счету судимости за кражу, угон, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. После выхода на свободу в сентябре 2019 года он неоднократно нарушал требования превентивного надзора, установленного над ним сроком на 6 месяцев. И за эти нарушения буквально несколько дней назад был осужден по статье 421 Уголовного кодекса к трем месяцам ареста. Через 10 дней, когда приговор вступит в силу, Руслан опять попадет за решетку.

К слову, после отбытия этого наказания его ждет отправка в ЛТП, для чего уже пройдена соответствующая комиссия.

Навестили мы в эту ночь и жителя деревни Новый Уборок Сергея. В свои 30 лет он отметился рядом судимостей за хулиганство, кражи, хранение наркотиков. В целом провел за решеткой четыре с половиной года, однако вскоре опять туда вернется, так как многократно нарушал требования превентивного надзора, за что в отношении него возбуждено уголовное дело по вышеупомянутой статье 421, а также возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса за кражу, которую Сергей совершил в начале февраля. Меру наказания на днях установит суд.

К слову, в 2019 году 17 ранее судимых граждан, над которыми был установлен превентивный надзор и которые нарушали его требования, были вновь приговорены к лишению свободы.

Андрей МАЗАНИК.