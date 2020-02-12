БРСМ дает старт патриотической акции «Я служу!»

Белорусский республиканский союз молодежи 18 февраля даст старт патриотической акции «Я служу!», приуроченной ко Дню защитников Отчества и Вооруженных Сил Беларуси.

Акция будет проходить в течение года в два этапа. Первый посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, второй — весеннему и осеннему призывам.

Старт первого этапа акции 18 февраля, в рамках республиканского молодежного форума Молодежных отрядов охраны правопорядка «Служим #раЗАм», который пройдет в Могилеве. По 25 февраля включительно, во всех регионах страны территориальные организации БРСМ при поддержке министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, а также Государственного пограничного комитета проведут для школьников старших классов и молодежи призывного возраста соревнования юнармейской направленности».

Как отметил второй секретарь Минской областной организации БРСМ –Владимир Богданов, на Минщине пройдет множество спортивно – военных мероприятий, а также пройдут экскурсии в воинские части. Так, 23 февраля на базе Войсковой части №52957 (4970-ая база инженерных боеприпасов) для участников акции будет проведена экскурсия по части: все желающие смогут увидеть где солдаты едят, отдыхают и учатся. Так же будет продемонстрирован короткометражный фильм, рассказывающий историю становления 4970-ой базы инженерных боеприпасов. Будет возможность посидеть в кабине и почувствовать себя героем в специальной технике ВКППЗиАСР. К слову, на этой самой технике военнослужащие экстренно направляются на тушение пожаров в близлежащие населенные пункты.

Отличительной особенностью проекта «Я служу!» на всех его этапах является взаимодействие с родителями военнослужащих срочной службы. Для того, чтобы матери могли оценить быт солдатов — срочников, дополнительно пообщаться с командирами частей, задать им волнующие вопросы, совместно с заинтересованными планируется организовать Дни открытых дверей.

Источник: БЕЛТА