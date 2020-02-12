Начальник Минского областного управления МЧС посетил областной детский центр медицинской реабилитации «Пуховичи»

В рамках акции «Безопасность в каждый дом» начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович посетил областной детский центр медицинской реабилитации «Пуховичи».

Главный врач Алеся Вильчковская провела для гостя небольшую экскурсию. Сергей Васильевич обратил особое внимание на обеспечение безопасности отдыхающих. Центр медицинской реабилитации «Пуховичи» — одно из немногих учреждений с круглосуточным пребыванием детей. Одновременно здесь могут находиться 190 ребят. Важно, чтобы их отдых прошел с максимальной пользой.

— В Марьину Горку приезжают дети из всей Минской области. Мы решили на базе центра активизировать работу по основам безопасности жизнедеятельности. Каждую смену сотрудники Пуховичского РОЧС будут проводить с ребятами профилактические мероприятия, — отметил Сергей Лапанович.

На память о встрече начальник Минского областного управления МЧС подарил центру тематические игры, раскраски, книги и другую печатную продукцию. По словам Алеси Вильчковской, этот наглядный материал позволит в полной мере реализовать намеченные планы.

Сергей Лапанович провел встречу с трудовым коллективом. В ней принял участие начальник Пуховичского РОЧС Алексей Нестерович. Для ребят работники Пуховичского РОЧС подготовили интерактивные площадки с играми и викторинами на противопожарную тематику, организовали просмотр тематических мультфильмов «Волшебная книга», танцевальный флешмоб, выступление агитбригады Ананичского УПК ДС-СШ, подарки и многое другое.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.