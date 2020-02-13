В нашем районе растет число краж с карточек

Сведения о банковских карточках: никогда, никому и ни при каких обстоятельствах

О том, что данные ваших банковских карт — это только ваша информация, предоставлять которую очень небезопасно, твердят миру без устали. И все же граждане не отдают себе отчет в том, что компьютерные мошенники «не дремлют». В начале года кражи с платежных карточек продолжают происходить с неприятным постоянством. Только за два февральских дня Пуховичским РОСК было возбуждено три уголовных дела по заявлениям граждан, которые попались на уловки мошенников.

У всех троих пуховчан истории похожи: незнакомые люди, представившись сотрудниками банка, сообщали, что с карточками производятся мошеннические действия, которые нужно срочно пресечь. Для этого просили назвать номер карты и затем сообщить пин-код, который придет по СМС. Доверию людей просто нет предела! Они, не колеблясь, сообщили непонятно кому данные карточек и пин-коды.

У гражданки К. в результате мошеннических действий с карты похищено 170 рублей, у гражданина Г. —6127 рублей. А у гражданки В. похитители «потрудились» сразу над двумя карточками и похитили 1670 рублей.

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска РОВД Виталий Волкевич комментирует эту и похожие ситуации, в которых нам отводится только роль пострадавших…

— Нередко мошенники действительно представляются работниками службы безопасности банка и сообщают о том, что в настоящее время осуществляется несанкционированное снятие денежных средств с вашей банковской карточки, и с целью предотвращения данного действия необходимо прямо сейчас (срочно, безотлагательно и обязательно!) перезагрузить ваш картсчет (или что-то подобное, но тоже срочно). Для этого злоумышленники просят предоставить номер банковской карточки, озвучить срок ее действия, а порой даже просят код безопасности, размещенный на обратной стороне принадлежащей вам карты. После чего просят сообщить и код, который приходит на мобильный по запросу. И человек, попав в ситуацию, когда нужно отреагировать мгновенно (иначе же пропадут деньги), сообщает данные… А ведь заранее мошенники знали лишь ваше ФИО и номер телефона! В случае возникновения такой ситуации знайте: передавать какие-либо данные нельзя. И помните: при звонке работники банков никогда не запрашивают информацию о полном номере банковской платежной карточки, сроке действия, CVC/CVV. Следуйте этим правилам, и вы сохраните свои денежные средства…

Еще одна ситуация. К вам или к вашим знакомым в соцсетях может обратиться друг (знакомый) с просьбой о помощи. К примеру, он потерял карточку, а нужно заплатить за билет (лекарства и т.п). «Не поможешь, друг? Не сообщишь реквизиты своей банковской карточки, чтобы воспользоваться только один раз?» Как не помочь другу? Помочь, конечно, можно. Но сначала убедитесь, что по ту сторону экрана именно друг пишет вам. Созвонитесь или задайте провокационный вопрос, чтобы убедиться в этом. И только тогда ищите какую-то возможность помочь.

Постоянно обманывают и тех, кто не может устоять перед дармовщиной: на почту приходит письмо с сообщением о том, что свершилось чудо, и вы можете выиграть айфон (автомобиль, кучу денег), переведя всего один доллар! Правда, чтобы это сделать, вновь понадобятся ваши данные или реквизиты карточки. А далее — не самые радостные последствия. Уж точно не айфон, не авто и не квартира.

Все это заманчивые ловушки, сыр в мышеловке. И верить такому просто нельзя ни при каких обстоятельствах.

Не быть обманутым помогут следующие правила:

— Никому и ни при каких обстоятельствах не давайте реквизиты своей карты и личные данные. В понятие «никому» входят и друзья, и коллеги, и родственники.

— «Верификационный код (CVV2) (три цифры на обратной стороне карточки) вообще можно стереть, обязательно предварительно запомнив.

— Пин-код, который, не хитря, некоторые записывают прямо на карточку, научитесь шифровать собственным шифром. Тогда, похитив у вас карту, преступники не подберут пароль, а после трех попыток карта блокируется.

— Помните, что сегодня мошенники охотятся не столько за самой картой, сколько за информацией на ней. А информацию, можно подсмотреть, успеть сфотографировать, если вы на виду держите карту. Продавцы, кассиры, официанты в случае, если берут в руки вашу карту,— это уже те люди, которые потенциально могут сделать все вышеперечисленное. Поэтому не показывайте и не передавайте карту никому. Все операции в магазинах, кафе, на заправках и т.д. совершайте сами. Кроме того, не забывайте забирать чеки из магазинов. Хоть и частично, но на них есть сведения о номере вашей карты.