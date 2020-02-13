Участников массовой драки в Дружном остановило спецсредство «Шок»

Остановил… «Шок»

Февральскую хронику совершенных в Пуховичском районе правонарушений и преступлений открыла массовая драка в кафе в поселке Дружный, которую устроили глубокой ночью 2 февраля полтора десятка человек. Драку остановил наряд патрульно-постовой службы Свислочского отделения милиции, который в это время осуществлял патрулирование. Однако некоторые участники драки не желали подчиниться требованиям сотрудников милиции, которым во избежание тяжелых последствий пришлось применить спецсредство «Шок».

Украли лошадь

Казалось бы, времена похищения лошадей давно прошли. Однако не стоит торопиться…

Вечером 3 февраля двое жителей агрогородка Блонь, ранее судимые за кражи, решили попробовать себя в роли конокрадов. В соседней деревне Заречье они, вырвав пробой на воротах, пробрались в хозяйственную постройку, где содержалась лошадь породы «Белорусская упряжная», и увели ее. Правда, вдоволь покататься или как-то по-другому использовать лошадь им не позволили сотрудники милиции, которые быстро установили личности конокрадов.

Отличились…

25-летний ранее судимый житель Марьиной Горки (последний раз два с половиной года отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков) вновь решил проигнорировать закон и привлек в подельники своего друга-ровесника. Вечером 2 февраля они с помощью баллончика с краской нанесли надписи на входной двери в подъезде соседнего многоквартирного дома. Подобные противоправные действия, совершенные группой лиц, классифицируются частью 2 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь как злостное хулиганство и наказываются арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет.

Андрей МАЗАНИК.