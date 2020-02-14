Работают с прибылью: как филиал «Автомобильный парк №19» смог улучшить экономические показатели

Цифры — это совсем не скучно, как думают некоторые. С их помощью, например, можно доходчиво рассказать, какой рывок вперед реально совершить, если грамотно сформулировать стратегию развития предприятия.

Свою новую стратегию развития филиал «Автомобильный парк №19» ОАО «Миноблавтотранс» определил в 2017 году. Ставка, во-первых, была сделана на инвестиции в основные средства. Конкретнее — на обновление и пополнение как автобусного, так и грузового парка. Во-вторых, на разновекторность: решили не сосредотачиваться на одном-двух направлениях в деятельности, а развивать по мере возможности все, что могут приносить прибыль. И в-третьих, на поддержание положительного имиджа предприятия.

В ходе реализации своей программы развития в 2018 году автопарк приобрел 9 единиц автобусов различного класса (от городского до туристического повышенной комфортности) и 4 единицы грузовых автомобилей марки МАЗ грузоподъемностью 36 и 29,9 тонны. В 2019 году — еще 4 автобуса различного класса и столько же грузовых автомобилей МАЗ грузоподъемностью от 20 до 28,5 тонны.

Обновление транспортного парка сказалось на результатах по основным видам деятельности. Вот что говорят цифры: в 2018 году пассажирооборот к показателю предыдущего года составил 117 процентов, в 2019 году — 111 процентов. Грузооборот в 2018 году по сравнению с предыдущим немного «просел» и составил 97,3 процента, но выросли доходы от перевозки грузов: 124,2 процента к показателю предыдущего года. В 2019 году — заметный скачок: рост грузооборота составил 142 процента, доходы от грузоперевозок — 152,8 процента к показателям предыдущего периода.

За минувшие два года на предприятии проделали большую работу для того, чтобы «вернуться» в Западную Европу. Сегодня автотранспортом филиала грузы доставляются в Данию, Германию. Результат проделанной работы — рост экспорта услуг. В 2018 году по сравнению с предыдущим годом он составил 116,1 процента, в 2019 году — 197 процентов!

На предприятии обратили достаточно внимания и на виды деятельности, которые в официальных документах обозначаются словом «иные».

— Сегодня в филиале практически нет незадействованных площадей, — пояснил директор предприятия Геннадий Сечко. — Например, на автостанции сданы в аренду все неиспользуемые помещения. Автопарк сдает в аренду площади для стоянки автотранспорта, на предприятии моют и ремонтируют сторонние машины, работает станция диагностики. В штате два собственных фельдшера, и есть возможность оказывать услугу по предрейсовому медицинскому осмотру другим организациям. Геннадий Иванович пояснил, что, с его точки зрения, развивать все возможные виды деятельности одновременно — это не означает разбрасываться. Это, скорее, страховка: возникнут проблемы на одном направлении — не уйти предприятию «в минус» позволят другие.

Есть еще один показатель, свидетельствующий о том, что стратегия развития выбрана правильно, — заработная плата работников. В 2017 году в среднем она составляла 624,3 рубля, в 2018 году — 789,2, рубля, в 2019 году — 1019,9 рубля. Повышение благосостояния людей, которые трудятся на предприятии, помогает формировать стабильный, дисциплинированный коллектив, способный решать даже самые непростые задачи.

В ближайшей перспективе предприятие продолжит действовать в рамках выбранной стратегии. В планах значится приобретение пяти автобусов и трех единиц грузовой техники.

И осуществляться эти планы начали буквально в начале наступившего года: 3 февраля прибыли два автобуса «Неман», а еще через несколько дней — два автобуса МАЗ для городских перевозок.

Еще один важный момент в общей стратегии развития автопарка — четкое исполнение своих обязательств.

— Мы осознаем, что любой факт неисполнения обязательств может повлиять на экономику других предприятий и организаций района, — говорит Геннадий Сечко. — Мы с уважением относимся к нашим партнерам и стараемся их не подводить. Хорошая репутация — это важный момент на пути к успеху.

Наталья ПАРХОМЧИК.