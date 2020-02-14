Председатель Минского облисполкома Александр Турчин провел рабочую встречу с главой Совета директоров компании A.S. Creation Tapeten AG (Германия) Даниэлем Бартом.

– Мы рады встрече с нашими партнерами. Сегодня на вашем предприятии в Минском районе создано 120 рабочих мест. Оно успешно работает и развивается. И это главное, – сказал Александр Турчин.

В конце 2018 года инвестор открыл в Минском районе предприятие по производству обоев. Инвестиционный договор на строительство заключили между Минским облисполкомом, ООО «Профистиль» и ООО «АС Креатион Белрус» в 2016 году. Земельный участок площадью 4,8 гектара предоставлен в аренду. Всего по проекту создано более 100 рабочих мест.

– В настоящий момент на предприятии установлены две обоепечатные линии, суммарная производственная мощность которых составляет 6,4 млн. еврорулонов в год. Налажен выпуск виниловых обоев на бумажной и флизелиновой основе, в том числе и обоев под окраску. В 2019 году был смонтирован и подготовлен к вводу в эксплуатацию еще один цех и линия автоматического дозирования красок. Это позволит полностью обеспечить обоепечатное производство необходимыми материалами и автоматизировать процессы приготовления красок, – отметил Даниэль Барт.

В 2020-м объем промышленного производства, по мнению руководителя компании, должен вырасти на 72% по сравнению с прошлым годом.

– Я знаю, что вы планируете устанавливать третью обоепечатную линию и складской корпус. В этих вопросах вы можете рассчитывать на нашу поддержку, – отметил Александр Турчин.

Справочно. Продукция ООО «Профистиль», дочернее предприятие A.S. Creation Tapeten AG, поставляется в Российскую Федерацию, Беларусь, республики Прибалтики, Польшу, Венгрию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Молдову, Таджикистан.