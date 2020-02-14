Пионеры района присоединились к акции «Подари книгу»

Пионеры Пуховичского района присоединились к акции «Подари книгу», приуроченной к Международному дню книгодарения. Все желающие могли принести книги на пункт сбора, который базировался в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Свiтанак». В акции приняли участие 18 пионерских дружин района.

Ребята поделились своими любимыми литературными произведениями с российскими школьниками из городов-побратимов из Калуги и Новосибирска. Среди подаренных книг — произведения таких белорусских авторов, как Алесь Якимович, Нина Киселева, Алесь Карлюкевич, Людмила Рублевская, Янка Сипаков и другие. Из этих книг российские школьники узнают много интересного и нового о Беларуси: нашу историю и культуру, красоту нашей земли. В каждую книгу участники акции вложили эссе с описанием того, чем именно эта книга понравилась и почему ее следует прочитать. К эссе ребята прикрепили теплое пожелание для тех, кто прочитает эту книгу.

Участие в творческой акции «Подари книгу» позволяет развить у членов пионерской организации навыки добровольчества.

Елена Коптева, председатель Пуховичской районной пионерской организации.