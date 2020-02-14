В рамках месячника пожарной безопасности в Руденской детской библиотеке прошло профилактическое мероприятие

Многие дети мечтают быть похожими на любимых героев книжек, мультиков и кино, которые, рискуя собой, делают мир добрее и безопаснее. Конечно, умным и смелым, закалённым и способным преодолеть трудности, человек становится не за один день, хотя по силам это каждому. Нужно упорство, терпение, стремление много знать и уметь. Безвыходных ситуаций не бывает, просто попавшие в беду не всегда знают выход.

Нам представилась хорошая возможность, благодаря сотрудничеству с МЧС, при помощи ярких баннеров с мультяшными героями, пожарной машины и наглядных пособий донести знания по правилам пожарной безопасности детям. Чтобы они не только умели вызывать спасателей, но и правильно действовать.



А чтобы не растеряться, уметь помочь себе и окружающим людям победить опасность, мы рассказали детям основные правила Формулы безопасности, которые заключаются в том, чтобы предвидеть опасность, уметь действовать решительно и чётко, звать на помощь взрослых и вызывать службу спасения. На нашем мероприятии дети выучили, что пожар легче предупредить, чем тушить, что нельзя прятаться от пожара, нельзя заливать водой горящие электроприборы, не паниковать.

А мероприятие в библиотеке-это ещё один способ напомнить детям правила пожарной безопасности, которые они будут знать и уметь применять в жизни. Именно от каждого из нас зависит, насколько благополучным и безопасным будет сегодняшний и завтрашний день .

Жанна Семашко, заведующая Руденской детской библиотеки.