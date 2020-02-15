Напоминаем о правилах пользования газом в быту

Уважаемые жители Марьиной Горки и Пуховичского района! В полном разгаре идет отопительный сезон.

Хотелось бы напомнить, что в индивидуальных жилых домах, отапливаемых бытовыми газовыми котлами, из-за плохого утепления существует вероятность обмерзания оголовков дымовых и вентиляционных каналов. При этом происходит срабатывание автоматики безопасности и отключение отопительного котла. Кроме того, некоторые абоненты в целях экономии тепла сознательно нарушают правила пользования газом в быту, перекрывая дымовые вентиляционные каналы ветошью и другими материалами, что приводит к поступлению продуктов сгорания в помещение кухни или топочной.

Многие забывают о безопасности при пользовании газом в быту, и сколько бы специалисты газоснабжающей организации не призывали население быть внимательным, несчастные случаи все-таки происходят. При сжигании как природного так и сжиженного газа выделяются продукты горения, среди которых невидимый и неосязаемый СО — окись углерода или угарный газ. При работе проточного водонагревателя или отопительного котла, угарный газ уходит в специально оборудованные дымоходы. Однако, если в дымоходе по какой-то причине отсутствует тяга, то продукты сгорания попадают в помещение. В таком случае люди, находящиеся в квартире, ощущают усталость, у них кружится голова, хочется прилечь. Если вовремя не прекратить поступление угарного газа в помещение и не обеспечить приток свежего воздуха, человек может умереть во сне. Во избежание непредсказуемых последствий запрещается: — самостоятельно вмешиваться в работу автоматики безопасности газового отопительного оборудования; — нарушать тягу, перекрывая дымовые и вентиляционные каналы или допуская обмерзание их оголовков. — дымоходы подлежат проверке перед отопительным сезоном. Дымовые каналы кирпичные – не реже одного раза в квартал, вентиляционные и дымовые каналы асбестобетонные, гончарные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона – не реже одного раза в год.

Что касается мер безопасности при использовании газа в быту, то, в частности, перед каждым пользованием газовыми водонагревателями и другими аппаратами должна проверяться тяга в соответствии с техническими (эксплуатационными) документами изготовителя оборудования. В квартирах необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха. При эксплуатации проточных газовых водонагревателей следует учитывать, что они работают только при определенном давлении воды, предусмотренном техническими данными аппарата и инструкцией завода-изготовителя. Если давление воды понизится (резко уменьшится или прекратится подача воды), горелка нагревателя погаснет. В этом случае необходимо закрыть все краны и разжигать горелку можно только после восстановления номинального давления потока воды.

И, конечно же, при появлении в помещении запаха газа следует немедленно перекрыть краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем или вентиль баллона, открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в аварийную службу газоснабжающей организации.

Хочется еще раз напомнить, что за нарушение правил пользования газом на нанимателей, собственников жилых домов или их представителей возлагается административная ответственность.

Напоминаем, что вблизи газопроводов, в соответствии с Положением «Об охранных зонах газопровода», запрещается ведение земляных работ, сжигать мусор, разводить костры, высаживать деревья и кустарники, складировать строительные материалы, а также другой мусор.

Администрация Пуховичского РГС ПУ «Слуцкгаз».