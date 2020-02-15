В районе ведется активная работа по привлечению иностранной безвозмездной помощи

В управлении по труду, занятости и социальной защите населения состоялся семинар-совещание по вопросам привлечения в Пуховичский район иностранной безвозмездной помощи и формирования гуманитарных проектов. Обсуждалась совместная работа управления и Пуховичской районной организации общественного объединения “Белорусское Общество Красного Креста” в сфере благотворительной деятельности и гуманитарного сотрудничества.

В семинаре приняли участие представители ГУО «Руденская вспомогательная школа-интернат», ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения», а также специалисты районного социально-педагогического центра, центральной районной библиотеки, центра творчества детей и молодежи «Світанак».

— В нашем районе наиболее результативную работу по привлечению иностранной безвозмездной помощи проводят ГУ «ТЦСОН» и ГУО «Руденская вспомогательная школа-интернат», — отметила начальник управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Сенько. — Благодаря развитию гуманитарного сотрудничества появляется возможность снизить финансовую нагрузку на бюджет в части расходов в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания и по иным направлениям. Поэтому необходимо активизировать деятельность субъектов гуманитарного сотрудничества для привлечения доноров иностранной безвозмездной помощи, в том числе путем формирования и реализации гуманитарных проектов.

— Всего в прошлом году в наш район было привлечено иностранной безвозмездной помощи на 52456,05 доллара США. Основными получателями этой помощи выступили Пуховичское районное общественное объединение «Пуховичский край», ТЦСОН, Руденская вспомогательная школа-интернат, — рассказал начальник отдела материально-бытового обеспечения пенсионеров и инвалидов управления по труду, занятости и социальной защите Сергей Еремин. — Общественное объединение «Пуховичский край» на базе Руденской вспомогательной школы-интерната реализовало гуманитарный проект «Создание условий и инфраструктуры для повышения уровня осведомленности общественности по вопросам изменения климата». В его рамках создан компьютерный интерактивный класс, где учащиеся школы-интерната обучаются навыкам экологических знаний, связанных с изменением климата. Для развития дальнейшей деятельности по реализации гуманитарных проектов сформированы 20 заявок по различным направлениям деятельности в сфере социального обслуживания, здравоохранения, образования и культуры.

О деятельности районной организации «Красного Креста» рассказала присутствующим исполняющий обязанности председателя Пуховичской районной организации ОО «Белорусское общество Красного Креста» Тамара Колонцова. Она также поделилась планами по привлечению гуманитарной помощи нуждающимся совместно с другими организациями.

В прошлом году в районе был выполнен показатель по привлечению иностранной безвозмездной помощи. Рост составил более 110 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.