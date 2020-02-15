В СШ №3 г. Марьина Горка прошло мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов

Для многих людей день 15 февраля дороже других дней: девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю забыть невозможно…

Накануне в ГУО “Средняя школа №3 г. Марьина Горка” состоялась встреча учащихся с воинами-интернационалистами. Школьники подготовили литературную композицию о событиях той войны. Встреча была посвящена тем, кто познал все тяготы войны, чьи нелегкие армейские дороги прошли через Афганистан.

— Там, в далеком Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость и благородство. Будем вспоминать о мужестве и героизме тех, кто выжил в пекле той войны, и тех, кто не вернулся, — говорили ребята со сцены в своих выступлениях.

Минутой молчания все собравшиеся почтили память погибших.

— 600 тысяч советских граждан прошли через войну в Афганистане, — отметил военный комиссар Пуховичского района Максим Власов. — 20 тысяч не вернулись домой. В том числе — 751 белорус. Когда мой отец вернулся из Республики Афганистан, мне было семь лет. В то время вместе с друзьями мы бегали с игрушечными автоматами и не понимали, что с войны люди могут и не вернуться…

Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Шманок передал школьному музею раритетные виниловые пластинки с песнями воинов-интернационалистов, которые звучали в годы войны. Анатолий Орлов прочитал свое стихотворение. Ветераны боевых действий в Афганистане Владимир Чижик, Евгений Яценко, вдова погибшего воина-афганца Николая Горбунова Ирина пожелали учащимся никогда не знать, что такое война.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.