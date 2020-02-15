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В СШ №3 г. Марьина Горка прошло мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов

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Для  многих людей день 15 февраля  дороже других  дней:   девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю забыть невозможно…

Накануне в ГУО “Средняя школа №3  г. Марьина  Горка” состоялась встреча учащихся с воинами-интернационалистами. Школьники подготовили  литературную композицию о событиях  той войны. Встреча была посвящена тем, кто познал все тяготы войны, чьи нелегкие армейские дороги  прошли  через  Афганистан.

— Там, в  далеком  Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость и благородство. Будем вспоминать о мужестве и героизме тех, кто выжил в пекле той войны, и тех, кто не  вернулся, — говорили ребята со сцены в своих  выступлениях.

Минутой  молчания  все  собравшиеся  почтили память  погибших.

— 600 тысяч советских граждан прошли через войну в Афганистане, — отметил военный комиссар Пуховичского района Максим Власов. —  20 тысяч не вернулись домой. В том числе —  751 белорус. Когда мой отец вернулся из Республики Афганистан,  мне было семь лет. В то время вместе с друзьями мы бегали с игрушечными автоматами и не понимали, что с войны люди могут и не вернуться…

Александр Шманок.

Ветеран боевых действий в Афганистане  Александр Шманок  передал школьному музею  раритетные виниловые пластинки с песнями воинов-интернационалистов,  которые звучали в годы войны. Анатолий Орлов прочитал свое стихотворение.  Ветераны боевых действий в Афганистане Владимир Чижик,  Евгений Яценко, вдова погибшего воина-афганца Николая Горбунова  Ирина пожелали учащимся никогда не знать, что такое война.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

 

 

 

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