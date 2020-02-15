Пуховчане почтили память воинов-интернационалистов

Памятные мероприятия в районе в этом году прошли 14 февраля. По традиции воины-афганцы встретились у мемориального камня на привокзальной площади в Марьиной Горке. На митинге выступили председатель районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Виктор Болдырев, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Адамейко.

Цветы к мемориальному камню возложили воины-интернационалисты, ветераны, представители профсоюзов и общественных организаций, трудовых коллективов, учащиеся СШ №2 г. Марьина Горка.

Торжественный митинг также состоялся в Блуже у могилы Николая Чепика.