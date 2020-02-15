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Пуховчане почтили память воинов-интернационалистов

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Памятные мероприятия в районе  в этом году прошли  14 февраля. По традиции воины-афганцы встретились  у мемориального камня  на привокзальной площади в Марьиной Горке. На митинге  выступили председатель  районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Виктор Болдырев, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома  Елена Адамейко.

Цветы к мемориальному камню возложили воины-интернационалисты,  ветераны, представители профсоюзов и общественных организаций, трудовых коллективов, учащиеся СШ №2 г. Марьина Горка.

Торжественный митинг также состоялся в Блуже у могилы Николая Чепика.

 

 

 

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