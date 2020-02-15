Дополнительные каникулы у школьников 1–2-х классов начнутся 17 февраля

По информации Министерства образования Республики Беларусь, дополнительные зимние каникулы в третьей четверти проводятся с 17 по 22 февраля.

Дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней наступят для учащихся 1–2-х классов начальной школы, а также для учеников с особенностями психофизического развития 3-х классов с пятилетним сроком обучения.

В преддверии дополнительных каникул специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья напоминают родителям о необходимости соблюдения в эти дни основных режимных моментов, сообщает БЕЛТА. «В частности, должен соблюдаться режим сна. Ребенок в возрасте 6-7 лет должен спать не менее 11 часов в сутки (с учетом дневного сна 1–1,5 часа). Питание должно быть четырехразовым: завтрак, обед, полдник, ужин. Пребывание на улице — не менее 4 часов», — рекомендует заведующая отделом гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова.

При этом на просмотр телевизора и занятия в различных гаджетах должно отводиться не более одного часа в день.

«У нас же почти все дети недосыпают час-полтора, на улице и вовсе бывают очень мало, — констатировала специалист. — Поэтому хотелось бы, чтобы во время каникул недостаток этих режимных моментов все же компенсировался».

Источник: млын.бай