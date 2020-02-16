Александру Макарчуку нужна наша помощь
«Мы думаем всегда, что с нами этого не случится, не произойдет…» Но, к сожалению, жизнь иногда не справедлива…
Александр был здоровым и активным парнем и так случилось, что за последние 15 лет, постепенно его тело стало полностью обездвижено. За это время Александр прошёл много обследований, чтобы понять, что с им происходит, изучил различные методы лечения и нашел то, что дарит ему надежду на выздоровление. Врачи подтвердили, что метод лечения стволовыми клетками может действительно быть полезен, поскольку предпосылки к выздоровлению есть. Он может вернуть хотя бы часть функций, ввиду того, что заболевание уже давным-давно находится в ремиссии.
В планах была поездка в Японию, но предложенное лечение оказалось очень дорогим, другие клиники не хотели его брать либо тот метод лечения, который они предлагали, был не очень эффективен, в итоге он остановился на лечении в Таиланде.
Он очень верит в успех запланированного лечения, так как метод, рекомендованный врачами, действительно более действенный.
Макарчук Александр Анатольевич это воистину герой современности, будучи абсолютно парализованным, он ведёт активную, социально ориентированную деятельность, направленную на обучение и трудоустройство людей с ограниченными физическими возможностями в сферу АйТи! Сила воли Александра, высокие моральные устои, его характер и стремление быть полезным обществу поражает!
Александр является вдохновителем и организатором проекта «У Совы» — проекта дистанционного обучения людей с ограниченными возможностями. Уникальной чертой данного проекта является то, что преподаватели в нём — волонтёры и люди с ограниченными возможностями. Проект уже является востребованным и удостоился участия в финальном этапе конкурса Social Weekend 8.
16 января 2017 Александр Макарчук запустил проект бесплатного образования для инвалидов в тестовом режиме. Является одним из создателей программы для голосового управления компьютером людьми с ограниченными физическими возможностями.
«Никто не может вернуться в прошлое и изменить свой старт, но каждый может стартовать сейчас и изменить свой финиш!»
Ввиду продуктивного развития медицины, у Александра появился шанс поправить здоровье — вернуть работоспособность рук и улучшить общее состояние, для него и общества это очень важно! Ведь в случае выздоровления он в разы плодотворнее сможет заниматься своим Благим делом — оказанием помощи людям!
Александру предстоит долгое лечение и реабилитация. Болезнь — это очень трудный путь и борьба.
Каждый день борьба за право жить!
Вклад каждого из нас — жизненно необходим для Александра! Только Вместе Мы сможем изменить Жизнь Александра в лучшую сторону! Маленькой помощи не бывает!
Не оставайтесь равнодушными, дайте шанс стать Александру обычным человеком и жить без ограниченных возможностей!
Ссылка на видео об Александре:
1). https://www.youtube.com/watch?v=rY9fufQ52a4
Видео обращение Александра к людям:
2). https://www.youtube.com/watch?v=G5bsWcf5uSQ
СМИ об Александре:
газета «Адзінства» https://www.youtube.com/watch?v=lLqETA25Wng
Белсат https://vk.com/sova_makarchuk?w=wall-184722387_263
EX-PRESS: https://ex-press.by/rubrics/novosti-borisova/2019/11/01/est-nadezhda-na-uspex-paralizovannyj-zampredsedatelya-soveta-predprinimatelej-borisova-sobiraet-na-lechenie?fbclid=IwAR2oJduOzpQX2XUMPu3DcgaQDOuRubkpuG9uyt_eKXii0hVnA9LTFKEqWUk
Размещение на сайте Благотворительного фонда Алексея Талая: https://wetogether.by/help/aleksandr-makarchuk/
ОТКРЫТ СБОР НА ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЮ!
Александр Макарчук, 36 лет. Борисов (Беларусь).
Диагноз: Токсическая Энцефаломиелополинейропатия
Сумма к сбору: 32.500$.
Группа помощи Вконтакте: https://vk.com/sova_makarchuk
Facebook: https://www.facebook.com/groups/2375590489229705/
https://www.facebook.com/Fundraising-for-treatment-of-Alexander-Makarchuk-100132308039690/
Реквизиты помощи:
https://vk.com/topic-184722387_43180646
Мед. заключения, результаты обследований и программа лечения:
https://vk.com/album-184722387_263540982
Ссылка на спецпост: https://vk.com/sova_makarchuk?w=wall-184722387_237
Обоснование сбора и отчёт: https://vk.com/topic-184722387_43510041
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг — филиал 612/612 ОАО «АСБ Беларусбанк» город Борисов, ул. Гагарина, 69
УНП 600214007
МФО AKBBBY21612
БИК AKBBBY21612
СВИФТ AKBBBY2X
— белорусские рубли — транзитный счёт № BY26AKBB38193821284116200000 на благотворительный счёт № BY15 AKBB 3134 0000 3249 9622 0612BYN в центре банковских услуг № 612/612, бессрочный
— российские рубли — транзитный счёт № BY41AKBB38193821603236200000 на благотворительный счёт № BY30 AKBB 3134 0000 3249 8622 0612RUB в центре банковских услуг № 612/612, бессрочный
— доллары США — транзитный счёт № BY41AKBB38193821603236200000 на благотворительный счёт № BY45 AKBB 3134 0000 3249 7622 0612USD в центре банковских услуг № 612/612, бессрочный
— евро — транзитный счёт № BY41AKBB38193821603236200000 на благотворительный счёт № BY97 AKBB 3134 0000 3250 0622 0612EUR в центре банковских услуг № 612/612, бессрочный
Назначение платежа: Мицкевич Ольга Петровна на лечение и реабилитацию Макарчука Александра Анатольевича.
Адрес для почтового перевода:
222526, Республика Беларусь, Минская область, город Борисов, улица 50 лет БССР, дом 1, квартира 218
Мицкевич Ольга Петровна
Назначение платежа:
На лечение и реабилитацию Макарчука Александра Анатольевича.
Карта СБЕРБАНК Visa 4276 5501 0024 0749 до 08/22
Имя пользователя: STANISLAV MAKARCHUK
PayPal: itworkalex@gmail.com