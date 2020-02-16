Александру Макарчуку нужна наша помощь

«Мы думаем всегда, что с нами этого не случится, не произойдет…» Но, к сожалению, жизнь иногда не справедлива…

Александр был здоровым и активным парнем и так случилось, что за последние 15 лет, постепенно его тело стало полностью обездвижено. За это время Александр прошёл много обследований, чтобы понять, что с им происходит, изучил различные методы лечения и нашел то, что дарит ему надежду на выздоровление. Врачи подтвердили, что метод лечения стволовыми клетками может действительно быть полезен, поскольку предпосылки к выздоровлению есть. Он может вернуть хотя бы часть функций, ввиду того, что заболевание уже давным-давно находится в ремиссии.

В планах была поездка в Японию, но предложенное лечение оказалось очень дорогим, другие клиники не хотели его брать либо тот метод лечения, который они предлагали, был не очень эффективен, в итоге он остановился на лечении в Таиланде.

Он очень верит в успех запланированного лечения, так как метод, рекомендованный врачами, действительно более действенный.

Макарчук Александр Анатольевич это воистину герой современности, будучи абсолютно парализованным, он ведёт активную, социально ориентированную деятельность, направленную на обучение и трудоустройство людей с ограниченными физическими возможностями в сферу АйТи! Сила воли Александра, высокие моральные устои, его характер и стремление быть полезным обществу поражает!

Александр является вдохновителем и организатором проекта «У Совы» — проекта дистанционного обучения людей с ограниченными возможностями. Уникальной чертой данного проекта является то, что преподаватели в нём — волонтёры и люди с ограниченными возможностями. Проект уже является востребованным и удостоился участия в финальном этапе конкурса Social Weekend 8.

16 января 2017 Александр Макарчук запустил проект бесплатного образования для инвалидов в тестовом режиме. Является одним из создателей программы для голосового управления компьютером людьми с ограниченными физическими возможностями.

«Никто не может вернуться в прошлое и изменить свой старт, но каждый может стартовать сейчас и изменить свой финиш!»

Ввиду продуктивного развития медицины, у Александра появился шанс поправить здоровье — вернуть работоспособность рук и улучшить общее состояние, для него и общества это очень важно! Ведь в случае выздоровления он в разы плодотворнее сможет заниматься своим Благим делом — оказанием помощи людям!

Александру предстоит долгое лечение и реабилитация. Болезнь — это очень трудный путь и борьба.

Каждый день борьба за право жить!

Вклад каждого из нас — жизненно необходим для Александра! Только Вместе Мы сможем изменить Жизнь Александра в лучшую сторону! Маленькой помощи не бывает!

Не оставайтесь равнодушными, дайте шанс стать Александру обычным человеком и жить без ограниченных возможностей!

Ссылка на видео об Александре:

1). https://www.youtube.com/watch?v=rY9fufQ52a4

Видео обращение Александра к людям:

2). https://www.youtube.com/watch?v=G5bsWcf5uSQ

СМИ об Александре:

газета «Адзінства» https://www.youtube.com/watch?v=lLqETA25Wng

Белсат https://vk.com/sova_makarchuk?w=wall-184722387_263

EX-PRESS: https://ex-press.by/rubrics/novosti-borisova/2019/11/01/est-nadezhda-na-uspex-paralizovannyj-zampredsedatelya-soveta-predprinimatelej-borisova-sobiraet-na-lechenie?fbclid=IwAR2oJduOzpQX2XUMPu3DcgaQDOuRubkpuG9uyt_eKXii0hVnA9LTFKEqWUk

Размещение на сайте Благотворительного фонда Алексея Талая: https://wetogether.by/help/aleksandr-makarchuk/

ОТКРЫТ СБОР НА ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЮ!

Александр Макарчук, 36 лет. Борисов (Беларусь).

Диагноз: Токсическая Энцефаломиелополинейропатия

Сумма к сбору: 32.500$.

Группа помощи Вконтакте: https://vk.com/sova_makarchuk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2375590489229705/

https://www.facebook.com/Fundraising-for-treatment-of-Alexander-Makarchuk-100132308039690/

Реквизиты помощи:

https://vk.com/topic-184722387_43180646

Мед. заключения, результаты обследований и программа лечения:

https://vk.com/album-184722387_263540982

Ссылка на спецпост: https://vk.com/sova_makarchuk?w=wall-184722387_237

Обоснование сбора и отчёт: https://vk.com/topic-184722387_43510041

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг — филиал 612/612 ОАО «АСБ Беларусбанк» город Борисов, ул. Гагарина, 69

УНП 600214007

МФО AKBBBY21612

БИК AKBBBY21612

СВИФТ AKBBBY2X

— белорусские рубли — транзитный счёт № BY26AKBB38193821284116200000 на благотворительный счёт № BY15 AKBB 3134 0000 3249 9622 0612BYN в центре банковских услуг № 612/612, бессрочный

— российские рубли — транзитный счёт № BY41AKBB38193821603236200000 на благотворительный счёт № BY30 AKBB 3134 0000 3249 8622 0612RUB в центре банковских услуг № 612/612, бессрочный

— доллары США — транзитный счёт № BY41AKBB38193821603236200000 на благотворительный счёт № BY45 AKBB 3134 0000 3249 7622 0612USD в центре банковских услуг № 612/612, бессрочный

— евро — транзитный счёт № BY41AKBB38193821603236200000 на благотворительный счёт № BY97 AKBB 3134 0000 3250 0622 0612EUR в центре банковских услуг № 612/612, бессрочный

Назначение платежа: Мицкевич Ольга Петровна на лечение и реабилитацию Макарчука Александра Анатольевича.

Адрес для почтового перевода:

222526, Республика Беларусь, Минская область, город Борисов, улица 50 лет БССР, дом 1, квартира 218

Мицкевич Ольга Петровна

Назначение платежа:

На лечение и реабилитацию Макарчука Александра Анатольевича.

Карта СБЕРБАНК Visa 4276 5501 0024 0749 до 08/22

Имя пользователя: STANISLAV MAKARCHUK

PayPal: itworkalex@gmail.com