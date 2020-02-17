Пуховчанин служит в роте почетного караула

17 февраля исполняется 25 лет роте почетного караула Минской военной комендатуры.

В элитном подразделении служит наш земляк Илья Савастюк.

Командир 3‑го стрелкового отделения 1‑го взвода роты почетного караула Минской военной комендатуры младший сержант Илья Савастюк стал солдатом срочной службы в тот период, когда шла подготовка к параду войск Минского гарнизона, посвященного Дню Независимости Республики Беларусь.

Наблюдая за тренировками с 4‑го этажа казармы, где на время курса начальной военной подготовки было размещено новое пополнение, он белой завистью завидовал старшим товарищам, которые мастерски выполняли сложные элементы программы предстоящего плац-концерта, в том числе с использованием карабинов и шашек. И даже не надеялся, что когда-нибудь окажется среди них.

— Тогда мы мечтали быстрее отправиться на плац, чтобы научиться всему тому, что делали наши «аксакалы», — сказал, улыбаясь, Илья. — Нам было интересно, каким образом придумываются выступления, как управляться с оружием, чтобы в твоих руках оно казалось пушинкой, как выработать четкий и слаженный строевой шаг. Сначала мы занимались строевой подготовкой одиночно, потом — в составе «коробки», что намного сложнее. Ведь ты должен действовать синхронно, чувствовать локоть сослуживца. Моим первым «выходом в люди» стало участие в официальной церемонии во Дворце Независимости. Именно тогда у меня появилось желание стремиться к большему.

С первого дня службы минуло восемь месяцев, которые пролетели с космической скоростью. Но младший сержант Илья Савастюк признался, что помнит их до мельчайших подробностей.

— «Гордимся тобой, сынок!» — делились со мной эмоциями мама и папа при первой же возможности. И еще хвалили за старание, — рассказал военнослужащий. — Если бы вы знали, как приятно слышать эти теплые слова от людей, чье мнение для меня — превыше всего.

До завершения срока срочной службы Ильи Савастюка осталось меньше десяти месяцев. И, по его мнению, он образца «май 2019 года» и «февраль 2020‑го» — два разных человека. Илья повзрослел, возмужал. Появилось чувство ответственности не только за себя, но и за других. В подчинении командира отделения — шесть сослуживцев, среди которых есть и новоиспеченные солдаты. Для них младший сержант — старший брат, который учит всему тому, что знает и умеет сам.

— После увольнения в запас я намерен продолжить службу в силовых структурах, — поделился планами на будущее военнослужащий. — Поэтому закалка и опыт, полученные в роте почетного караула, будут мне очень кстати.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Александра Стадуба и из архива агентства.