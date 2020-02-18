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Энергетики успешно выступили на областных отраслевых соревнованиях по бильярду

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Игорь Кузмич и Дмитрий Пикулик.

Спортивный-2020 год энергетики начали с проведения областных отраслевых соревнований по бильярду среди работников энергетики, газовой и топливной промышленности.

В соревнованиях, организованных Минской областной организацией профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности, филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» представляли Игорь Кузмич  и Дмитрий Пикулик. Наши земляки показали, что виртуозно владеют этой игрой. Соревнования для коллег сложились очень удачно и по итогам команда филиала «ТЭЦ-5» заняла 1 призовое место.

Наталья  КОПАЕВА.

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