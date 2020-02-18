Общество 

Районная организация ветеранов войны в Афганистане планирует отреставрировать памятный камень в Марьиной Горке

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Воины-интернационалисты Александр Богдюкевич, Виктор Болдырев, Николай Филиппов.

15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов: 31 год назад, когда советские войска были выведены из Афганистана, закончилась Афганская война.

Более чем за три десятилетия, что прошли после войны, немало было написано о правильности или ошибочности действий тех, кто принимал решение о вводе в Афганистан советских войск. Мнения разные, порой — полярные. Но правда о войне известна без прикрас только тем, кто слышал взрывы снарядов и свист пуль, кто ходил в атаку на горных перевалах, кто провожал в последний путь на Родину в «черном тюльпане» своих боевых друзей. И эту правду ветераны-афганцы свято хранят в своих сердцах, отдавая долг тем, кто не вернулся с поля боя.

— Каждый из воинов-интернационалистов скажет, что Афганистан по-прежнему живет в  наших сердцах, — говорит председатель районной организации ветеранов войны в Афганистане Виктор Болдырев. — Живет также в сердцах матерей и отцов, жен и детей, потерявших своих любимых и родных.  И мы считаем своим долгом хранить эту память и рассказывать новым поколениям о том, что такое война. Объединившись в одну организацию (сегодня в ней насчитывается 209 человек), мы стараемся оставаться востребованными обществом.

Ветеранская организация уделяет  большое   внимание  героико-патриотическому  воспитанию  молодежи, отстаивает законные интересы ветеранов боевых действий в Афганистане,  инвалидов, членов  семей погибших и умерших воинов-интернационалистов, оказывает им необходимую моральную  и  материальную  поддержку.

В общественно-полезной деятельности по воспитанию молодежи и подготовке юношей  к  службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь участвуют самые активные воины-интернационалисты. Им есть, о чем рассказать молодым людям на уроках мужества.

Воины-«афганцы» ведут работу и по  увековечению памяти павших.

— В прошлом году мы участвовали в работах по строительству Аллеи Славы в Марьиной Горке, — рассказывает Виктор Болдырев. — Перечислили в фонд строительства более 1300 рублей, выходили на субботники по благоустройству территории. А в этом году хотим уделить внимание реставрации   памятного камня на Привокзальной   площади,  который  был  установлен 16 лет назад в память о 12 пуховчанах, погибших в Афганистане. Сейчас мы собираем средства и ищем тех, кто может оказать поддержку. Ее нам уже пообещали в районном исполнительном комитете, а также в УП  «Жилтеплосервис» КХ  и  в  ОАО   «Пуховичский опытно-экспериментальный  завод».

Помощь ветеранам-афганцам окажет и районная организация Белорусского союза офицеров, с которой они сотрудничают самым тесным образом как в вопросах  патриотического воспитания молодежи, так и деле развития нашего города.

Елена   ШАНТЫКО.

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