Развлекательный  центр VERSALLES распахнул свои двери для посетителей

После реставрации вновь распахнул свои двери ресторан «Версаль»! Хотя нет, не торопитесь! Двери распахнул уже не просто ресторан, а целый развлекательный центр, который после ребрендинга называется VERSALLES.

Теперь здесь можно пообедать по системе «шведский стол», посидеть в кафе, спеть в караоке, посетить зал с бильярдом, поиграть в видео-игры, повеселиться на ночной дискотеке до самого утра или отдохнуть в vip-зале.

Пока заведение, можно сказать, работает в тестовом режиме, изучая спрос горожан и гостей города. Но, как показали первые дни работы, он присутствует: на все ближайшие праздники уже есть заявки.

А в ближайшее время посетителям обязательно предложат что-то новое: порадуют разнообразием подходы к организации отдыха на любой вкус и возраст и оригинальное меню.

Елена ИВАНОВА.