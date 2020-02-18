Коротко о разном 

Развлекательный  центр VERSALLES распахнул свои двери для посетителей

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Старший повар Светлана Лабкович, повар Дмитрий Желобкович.

После реставрации вновь распахнул свои двери ресторан «Версаль»!  Хотя нет, не торопитесь! Двери распахнул уже не просто ресторан, а целый развлекательный  центр, который после ребрендинга называется VERSALLES.

Теперь здесь можно пообедать по системе «шведский стол»,  посидеть в кафе, спеть в караоке, посетить зал с бильярдом, поиграть в видео-игры, повеселиться на ночной дискотеке до самого  утра или отдохнуть в vip-зале.

Пока заведение, можно сказать, работает в тестовом режиме, изучая спрос горожан и  гостей  города. Но, как  показали  первые  дни  работы,  он  присутствует:  на все ближайшие праздники уже есть заявки.

А в ближайшее  время  посетителям  обязательно предложат что-то новое: порадуют разнообразием подходы к организации отдыха на любой вкус и возраст и оригинальное меню.

Елена  ИВАНОВА.

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