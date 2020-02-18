Профсоюзные правовые приемы пройдут 18 февраля по всей стране

Более сотни юристов Федерации профсоюзов разъедутся по регионам Беларуси, чтобы оказать квалифицированную правовую помощь гражданам. Профсоюзные юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

Особое внимание правовые инспекторы труда уделят вопросам применения новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций. Эта система введена с 1 января 2020 года. Еще на этапе ее разработки профсоюзы настаивали на том, что с введением новой системы не должна быть снижена заработная плата работников. Новая система расширяет полномочия нанимателя в части дополнительного стимулирования и премирования работников. Для того, чтобы исключить субъективный подход, сегодня профсоюзы настаивают на обязательном участии профсоюзных комитетов организаций в распределении стимулирующих и компенсирующих выплат.

Напомним, с 23 января заработали профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой система оплаты труда «бюджетников».Они действуют во всех отраслевых профсоюзах, а также в регионах. Непосредственно в Федерации профсоюзов Беларуси вопросы принимаются по телефонам 203-90-61, 203-95-62.

Любой работник бюджетной сферы может позвонить и задать интересующие его вопросы или сообщить о спорных моментах, которые могут возникнуть в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую систему оплаты труда работников бюджетных организаций.

Работа таких линий поможет проконтролировать правильность применения нанимателями новой системы и своевременно среагировать на возникающие спорные ситуации на местах.Более сотни юристов Федерации профсоюзов разъедутся по регионам Беларуси, что бы оказать квалифицированную правовую помощь гражданам. Правовые инспекторы ФПБ проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

Пресс-служба Федерации профсоюзов