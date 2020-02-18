Воины-интернационалисты встретились с учениками Блужского УПК детский сад-базовая школа

Встреча со свидетелями войны в Афганистане состоялась в Блужском УПК детский сад – базовая школа в канун Дня памяти воинов-интернационалистов. Школьники увлеченно слушали афганцев. Из первых уст они рассказывали о войне, о товарищах и настоящей мужской дружбе.

Николай Филиппов служил в Афганистане с 1985 по 1987 год. Он был начальником штаба автомобильного батальона. Николай Евгеньевич рассказал, что водители постоянно попадали под обстрел. Пять раз и он был под пулями душманов. К счастью, остался жив. Впечатлили ребят рассказы о геройских поступках наших солдат, когда водители съезжали в ущелье, чтобы освободить дорогу последующим машинам.

Не раз во время встречи затрагивали тему настоящей мужской дружбы. Николай Филиппов рассказал, что в Афганистане познакомился с Александром Богдюкевичем, и с тех пор мужчины дружат. Встретить земляка за 3000 километров вдали от родины всегда было неожиданно приятно.

—В Афганистане я увидел настоящее братство мужчин. Там сразу видно, кто на что способен, — рассказал Александр Богдюкевич, который проходил службу в 345-м отдельном парашютно-десантном полку. — Мы служили честно. Простые люди уважали советских солдат. Об этом свидетельствует то, что и сейчас могилы наших товарищей, которых похоронили там, ухожены и досмотрены.

Много о жизни афганского народа рассказал ребятам Василий Титоренко. В Афганистан он ушел в 46 лет в качестве военного специалиста по военной технике. Ему довелось служить среди афганцев.

—Мой отец погиб под Сталинградом во время Великой Отечественной войны. Новость о том, что я буду служить в Афганистане, была для меня неожиданной. Но надо значит надо — в то время у нас было такое понятие, — рассказал Василий Иванович.

Однажды во время проверки техники Василий Титоренко подорвался на мине. Очнулся он уже в госпитале. Как узнал позже механик, который был рядом, погиб.

Диалог с воинами-интернационалистами у школьников продолжался около часа. Каким было оружие, техника, питание у солдат и зачем СССР ввел свои войска в Афганистан — на все вопросы школьники получили ответы.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.