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Воины-интернационалисты встретились с учениками Блужского УПК детский сад-базовая школа

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Николай Филиппов, Василий Титоренко, Александр Богдюкевич.

Встреча со свидетелями войны в Афганистане  состоялась в Блужском УПК детский сад – базовая школа в канун Дня памяти воинов-интернационалистов. Школьники увлеченно слушали  афганцев. Из первых уст они рассказывали о войне, о товарищах и настоящей мужской дружбе.

Николай Филиппов служил в Афганистане с 1985 по 1987 год. Он был  начальником штаба автомобильного батальона. Николай Евгеньевич рассказал, что водители постоянно попадали под обстрел. Пять раз и он был под пулями душманов. К счастью, остался жив.  Впечатлили ребят рассказы о геройских поступках наших солдат, когда водители съезжали в ущелье, чтобы освободить дорогу последующим машинам.

Не раз во время встречи затрагивали тему настоящей мужской дружбы. Николай Филиппов рассказал, что в Афганистане познакомился с Александром Богдюкевичем, и с тех пор мужчины дружат. Встретить земляка за 3000 километров вдали от родины всегда было неожиданно приятно.

—В Афганистане я  увидел настоящее братство мужчин. Там сразу видно, кто на что способен, — рассказал  Александр Богдюкевич, который проходил службу в 345-м отдельном парашютно-десантном полку. — Мы служили честно. Простые люди уважали советских солдат. Об этом свидетельствует то, что и сейчас могилы наших товарищей, которых похоронили там, ухожены и досмотрены.

Много о жизни афганского народа рассказал ребятам Василий Титоренко. В Афганистан он ушел в 46 лет в качестве военного специалиста по военной технике. Ему довелось служить среди афганцев.

—Мой отец погиб под Сталинградом во время Великой Отечественной войны. Новость о том, что я буду служить  в Афганистане, была для  меня неожиданной. Но надо значит надо —  в то время у нас было такое понятие, — рассказал Василий Иванович.

Однажды во время проверки техники Василий Титоренко подорвался на мине. Очнулся он уже в госпитале. Как узнал позже механик, который был рядом, погиб.

Диалог с воинами-интернационалистами у школьников продолжался около часа. Каким было оружие, техника, питание у солдат и зачем СССР ввел свои войска в Афганистан — на все вопросы школьники получили ответы.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.

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