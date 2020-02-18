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В в/ч 89417 почтили память воинов-интернационалистов

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Мемориал погибшим воинам 334-го отряда специального назначения на территории в/ч 89417 — знаковое место для воинов-интернационалистов. Накануне памятной даты здесь прошел митинг с участием руководства района, представителей общественных организаций и молодежи. 

Память погибших почтили минутой молчания, затем возложили венки и цветы. Благочинный 1-го Пуховичского благочиния протоиерей Александр Целков совершил молебен.

Анатолий Серко после митинга  еще долго вглядывался  в таблички с именами погибших воинов. Многих из них  он знал лично. Анатолий Владимирович  занимался формированием 334-го отряда, больше двух лет служил в Афганистане.  Почтить память погибших товарищей и всех, кто не вернулся с войны, он впервые пришел вместе с внуком Егором. Мальчишке всего четыре года. Анатолий Серко уверен, что воспитывать патриотов нужно с раннего детства, поэтому часто показывает внуку фото и книги о тех событиях.

Торжественное мероприятие  прошло в клубе в/ч 89417. Со сцены в адрес воинов-интернационалистов звучали слова благодарности за подвиг. Председатель райисполкома Виктор Коледа отметил, что воины-афганцы первыми встали на борьбу с международным терроризмом. Виктор Михайлович также подчеркнул, что воины-афганцы проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Благодарностью председателя  Пуховичского райисполкома отмечены члены общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»  Борис Лийц,  Юрий Коршакевич и Юрий Шаповалов.

—  Память постоянно возвращает нас в Афганистан, — подчеркнул в своем выступлении председатель районной организации ветеранов войны в Афганистане Виктор Болдырев. Он, а также командир войсковой части Дмитрий Кучук вручили грамоты воинам-афганцам за активную общественную позицию.

Концертная программа перенесла всех в те военные события. ВИА «Звезда», Руслан Гайдукевич, Милана Яцевич, Артем Метельский и другие военнослужащие исполнили афганские песни. Каждая композиция сопровождалась видеорядом.  Танцевальный номер подготовили учащиеся СШ №3 г. Марьина Горка. Все номера были исполнены настолько эмоционально, что многие зрители не смогли сдержать слез. После концерта все желающие посетили музей войсковой части.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ. 

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