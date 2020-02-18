Пуховчане победили в областной спартакиаде по спортивному скалолазанию

С 14 по 16 февраля в г. Минске сборная команда Минской области приняла участие в республиканской спартакиаде среди детей и молодежи по спортивному скалолазанию.

Соревнования проводились как лично-командные, на искусственном рельефе (скалодроме) в два этапа: квалификация и финал. Были представлены три возрастные группы (юниоры и юниорки 2001–2002 г. р.; старшие юноши и девушки 2003–2004 г. р.; средние юноши и девушки 2005–2006 г. р.).

От Минской области за сборную команду выступали учащиеся из учреждений образования Пуховичского района под руководством педагога дополнительного образования Ольги Сергеевны Рак.

По итогам выступлений в общекомандном зачете в возрастной группе 2005–2006 г. р. яркую победу одержала команда Минской области.

Среди спортсменов нашей сборной отличились: Екатерина Ганчаревич – 1 место, Никита Сосновский– 1 место, Павел Сацута – 2 место.

Источник: Минский облисполком