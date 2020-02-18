Общими усилиями: как работают общественные пункты охраны правопорядка

В системе профилактики правонарушений серьезное место отводится работе общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП). Их назначение — объединить усилия организаций, добровольных дружин, граждан в деятельности по охране общественного порядка. В нашем районе создано 15 таких пунктов: один в Марьиной Горке, остальные в сельской местности.

За организацию работы каждого общественного пункта охраны правопорядка отвечает созданный при нем совет. В его состав, как правило, входят представители местной власти, общественности, правоохранительных органов. Заседания совета проходят не реже одного раза в месяц. На них приглашают граждан, попавших в поле зрения милиции, тех, чей образ жизни не с лучшей стороны привлекает к себе внимание общественности, обязанных лиц и ряд других категорий граждан.

Одним из самых активных в нашем районе является совет ОПОП Туринского сельского исполнительного комитета. В 2017 и 2018 годах он признавался победителем ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка».

— В состав нашего совета ОПОП входит пять человек, — рассказала председатель Туринского сельисполкома и председатель совета ОПОП Светлана Харитончик. — В здании сельисполкома отведено отдельное помещение, где созданы все условия для деятельности ОПОП. Сюда же в любое время может приехать участковый для того, чтобы проводить работу.

Совет ОПОП свою деятельность строит в соответствии с годовым планом. В особых случаях он может собираться и чаще, чем раз в месяц. И вопросы, которые рассматриваются, самые разнообразные. Например, в январе на заседание мы пригласили родителей, не вносящих плату за детский сад. Когда происходит скандал в семье, приглашаем обоих супругов, а не только того, которого объявили зачинщиком, потому что мир в семье зависит от каждой стороны.

Один раз в квартал проводим выездные заседания совета: уже работали в Туринском учебно-педагогическом комплексе детский сад-базовая школа, запланированы заседания в на базе ПУП ЦБ «Картон», ОАО «Рождественское-агро», Ананичского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа.

В своей работе совет ОПОП тесно сотрудничает с различными службами района. На наших заседаниях бывают представители РОЧС, территориального центра социального обслуживания населения. Большую помощь оказывает районный отдел внутренних дел.

Нужно подчеркнуть, что деятельность членов совета не ограничивается только заседаниями и кабинетной работой. Мы вместе с членами добровольной дружины дежурим на массовых мероприятиях, которые проводятся в учреждениях культуры (на территории сельсовета два Дома культуры и сельский клуб), бываем в школах, посещаем граждан на дому.

Хочу отметить, что работа общественного пункта охраны правопорядка приносит свои плоды.

Наталья ПАРХОМЧИК.