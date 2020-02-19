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В рамках акции «29 добрых дел» школьники навестили ребят, которые пострадали на пожаре в Блони

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В рамках  благотворительной акции «29 добрых дел», которая проходит  в разных уголках Минской области, школьники  ГУО «Блонская средняя школа» побывали в SOS-Детской деревне Марьина Горка.

В конце прошлого года в  многодетной семье из агрогородка Блонь произошел пожар, на котором погибла мать девятерых детей. Сегодня  дети воспитываются в SOS-Детской деревне Марьина Горка.

— Раньше они учились в Блонской СШ, здесь у них остались друзья и знакомые,  — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Марина Поддубская.  — Ребята из нашей школы приняли активное участие в акции «Собери подарок», побывали в гостях в SOS-Детской деревне, вручили школьные принадлежности.

Анастасия  ИЮЛЬСКАЯ.

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