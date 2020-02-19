Президент встретился с Абдель Фаттахом ас-Сиси. Какие задачи поставили перед собой Беларусь и Египет

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня в Каире переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Встреча глав государств прошла в президентском дворце «Аль-Иттихадия».

Переговоры президентов начались с протокольной церемонии. Абдель Фаттах ас-Сиси встретил Александра Лукашенко у входа во дворец, и после исполнения гимнов и церемониала с участием роты почетного караула президенты сели за стол переговоров. Сначала встреча проходила в формате один на один, затем к главам государств присоединились члены делегаций.

Ключевые белорусско-египетские проекты

Сейчас Беларусь и Египет работают примерно над десятком проектов, половина из них ориентирована на промышленную кооперацию. Стороны расширяют производства техники МАЗ и МТЗ, «Бобруйскагромаша», «Амкодора», Минского моторного завода.

Перед странами стоит задача не просто произвести технику, но и организовать устойчивые продажи, сервисное обслуживание и подготовку персонала.

Развивают сотрудничество и научные организации двух стран. В 2019 году они на условиях софинансирования занимались исследовательскими проектами в сферах технологии металлов, порошковой металлургии, генетики, общей и неорганической химии.

Беларусь также хочет расширить поставку в Египет продукции деревообработки и мебели. Причем здесь стороны не ограничиваются поставками: белорусская сторона готовит кадры для деревообрабатывающей и мебельной отрасли Египта. В 2019 году преподаватели Белорусского государственного технологического университета провели в Египте первые учебные курсы по дизайну и производству мебели. Эту практику планируют продолжить и в этом году.

Среди других проектов в образовании — создание совместного инженерного факультета силами Белорусского национального технического университета и Таббинского металлургического института. В октябре 2019-го уже были набраны первые студенты. Сейчас они изучают русский язык, а осенью будут зачислены на первый курс в БНТУ.

Что думает бизнес

Одновременно с визитом Александра Лукашенко в Каире проходит контактно-кооперационная биржа. Переговоры проводят более 30 белорусских и около 120 египетских компаний. Как рассказал журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович, стороны готовятся заключить новые соглашения и контракты. «Компании представляют разные сферы, начиная от машиностроения, нефтехимии, текстильной промышленности, продовольствия, высоких технологий», — отметил он.

По мнению Владимира Улаховича, сотрудничество между странами в машиностроении требует более динамичного развития. «Здесь надо придать нужную динамику, потому что очень серьезный рынок», — подчеркнул председатель БелТПП.

Среди новых инициатив — проект по очистке воды. В египетских провинциях эта тема вызвала большой интерес. Подробности будут обсуждаться в Каире на белорусско-египетском бизнес-форуме. «Наука — новое направление, наше сотрудничество здесь развивается очень интенсивно. Есть серьезные технологические ниши, по которым можно работать», — добавил Владимир Улахович.

По его словам, с совместной продукцией Беларусь и Египет могут выходить на страны Северной Африки и Ближнего Востока. Именно с ориентиром на это надо развивать сотрудничество.

Как развивались отношения между странами

Нынешний визит Александра Лукашенко в Египет уже третий за историю двусторонних отношений. Ранее глава государства посещал Каир в 1998 и 2017 годах. В июне 2019-го состоялся первый официальный визит Президента Египта в Беларусь. В 2015 году лидеры двух стран провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН. Таким образом, сегодня состоялась уже четвертая встреча Александра Лукашенко с Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Товарооборот между странами в 2019 году вырос на 32% до $142 млн. При этом белорусский экспорт составил $116,5 млн, увеличившись на 40%. За три года со времени последнего визита Александра Лукашенко в Каир Беларусь и Египет наторговали более чем на треть миллиарда долларов.

Источник: БЕЛТА