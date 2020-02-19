Акция «Единый день безопасности» начнется в Беларуси 20 февраля

С 20 февраля по 1 марта по всей Беларуси проходит акция «Единый день безопасности». В эти дни состоятся целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первой медицинской помощи. В рамках «Единого дня безопасности» будут организованы квесты, интеллектуальные игры, обучающие площадки, тематические концертные программы и театрализованные представления. В структурных подразделениях различных ведомств пройдут дни открытых дверей. В акции также принимают участие такие субъекты профилактики как РОВД, ОСВОД, ЦРБ, ТЦСОН и другие.

Задачи «Единого дня безопасности» – формирование совместными усилиями в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением.

«Единый день безопасности» будет проходить в стране дважды в год: в феврале и сентябре.

Пуховичский РОЧС.