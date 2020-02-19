Бассейн и жилые дома: что и где построят в районе в этом году

В 2020 году в районе планируется ввести в строй 44,7 тысячи квадратных метров жилья

И это больше, чем в 2019 году. Значит, темпы строительства жилья останутся достаточно высокими, что дает надежду очередникам стать ближе к заветной мечте о собственной крыше над головой.

О планах строительства в этом году беседуем с директором ИСКУП «УКС Пуховичи» Владимиром Курловичем.

— Как вы могли бы оценить работу строителей, проделанную за последние несколько лет и в минувшем году?

— Считаю, что за последние несколько лет мы смогли не допустить снижения объема строительства в нашем районе. Темп роста подрядных работ в прошлом году к предыдущему периоду составил около 110 процентов.

В строительном комплексе района работают две основные подрядные организации: УС ТЭЦ-5 (осуществляет работы в основном за пределами Пуховщины) и МПМК-14. Помимо этих организаций, объекты строят и другие подрядчики. В районе строятся предприятия, объекты инфраструктуры, жилье.

Нужно сказать, что приоритетным направлением было и остается жилищное строительство. И прежде всего — возведение жилья с господдержкой для обеспечения многодетных семей и семей с правом на социальное жилье.

В прошлом году на учете нуждающихся состояло 425 многодетных семей. 124 семьи были обеспечены жилыми помещениями.

9 семей улучшили жилищные условия путем строительства индивидуального жилья, которое остается в районе очень востребованным: многие стремятся иметь именно дом, а не квартиру. Тем более, с каждым годом увеличивается доступность строительных работ, расширяется перечень строительных материалов и их ценовой диапазон. Таким образом, в 2019 году было введено в эксплуатацию 28 тысяч «индивидуальных» квадратных метров (70 процентов от общего ввода).

В 2020 году мы планируем обеспечить жильем еще 124 многодетные семьи.

— Какими объектами в наступившем году будет обеспечено выполнение планов по вводу жилья?

— В Марьиной Горке будет сдаваться 40-квартирный жилой дом в Новой Заре. Жилье там получат в основном многодетные семьи. Для них, уверен, очень удачным покажется расположение дома: рядом сад, школа и остановка городского транспорта.

Также в географически удачном месте (на улице Восточная) начнется строительство еще двух домов с господдержкой. Из конструкций Солигорского ДСК построим в общей сложности 100 квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В данное время определяется подрядчик для выполнения строительных работ.

Новоселом может сталь любой желающий в новостройке, которую введет в эксплуатацию компания «Альбивита». Здесь можно приобрести жилье на коммерческой основе. Старт продаж уже был объявлен. Дом находится в центре города, что является дополнительным плюсом для его новоселов.

В Дружном также продолжится строительство жилья. В 80-квартирном доме (улица Шамановского) 22 квартиры будут выделены для многодетных семей. Остальные квартиры смогут купить все желающие.

Для своих будущих работников в Дружном строит жилье Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Первой очередью планируют ввести в строй 6,1 тысячи квадратных метров жилья.

В несколько более отдаленной перспективе — начало строительства жилых домов на улицах Криничная и Спасателей (в Марьиной Горке) и в Блони.

— Какие еще новостройки мы увидим в этом году в нашем районе? Какие новоселья отпразднуем?

— Самое ожидаемое новоселье, пожалуй, это комплекс с плавательным бассейном. Горожане, наверное, уже готовы к первым заплывам и с нетерпением следят за ходом строительства. Оно не останавливается, в этом году праздник должен состояться. В этом комплексе можно будет не только плавать, но и заниматься спортом, а также отдыхать (к примеру, в банных отделениях или кафе).

Ожидаемым является и начало строительства детского сада в Дружном. Поселок растет, в нем получают жилье молодые семьи, поэтому ощущается нехватка мест в дошкольных учреждениях.

Вообще, учитывая тот факт, что был принят Указ Президента № 466 «О строительстве жилых домов в городах-спутниках города Минска», очевидно, что в Дружном еще более активно будет строиться и жилье, и объекты инфраструктуры. Думаю, в полной мере мы сможем ощутить это уже в будущем году.

Вообще в районе строиться будет не только жилье, но и дорожная инфраструктура. Изменится уже в этом году улица Восточная, где проложим тротуары, построим автомобильную парковку. Планируется улучшить подъезд к Марьиногорской гимназии. Будут и другие приятные перемены, которые должны порадовать всех нас.

Елена ШАНТЫКО.