Белстат озвучил первые данные переписи: нас более 9,4 млн

Население Беларуси составляет чуть более 9,4 млн человек. Такие первые данные проведенной в прошлом году переписи озвучила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

Численность населения Беларуси, по данным текущего учета, на 1 октября 2019 года составляла 9 454 790 человек, а по данным переписи — 9 413 446 человек. «Разница небольшая: численность в сравнении с текущим учетом значительно не изменилась, нет большого расхождения. Разница в 41 тыс. человек касается, в основном, внешней миграции. Это те люди, что более года работают за границей, куда уезжают с семьями, которые при этом остаются в текущем учете. По регионам основное снижение из-за внутренней миграции», — отметила Инна Медведева.

Корректировка численности населения с помощью переписи показала прирост только в Минске и Минской области. Кстати, столица стала уже городом-двухмиллионником: в Минске согласно переписи проживают более 2018 тыс. человек. Далее по численности идет столичный регион — свыше 1471 тыс., Гомельская область — более 1388,5 тыс., Брестская — более 1348 тыс., Витебская — более 1135,7 тыс., Гродненская — свыше 1026,8 тыс. Самая малочисленная — Могилевская область с 1024,7 тыс. жителей. «Прирост по Минску и области обусловлен тем, что в этих регионах выше уровень доходов, уровень жизни. Соответственно, сюда стремятся люди из других регионов», — добавила Инна Медведева.

Также среди переписанных лиц 20,5 тыс. иностранцев, которые в это время находились в Беларуси.

Перепись населения в Беларуси проходила с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом «Взгляд на настоящее — шаг в будущее». На первом этапе можно было заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте (по заявке организации на работу мобильных участков). По домашним адресам переписчики совершали обходы с 21 октября, работали с использованием планшетов. В течение всего периода работали около 650 стационарных участков.

«Впервые перепись проведена на безбумажной основе, с использованием IT технологий, мы были первопроходцами на территории СНГ. Применен комбинированный подход: информация из административных источников и опрос населения. Причем было предложено три способа прохождения переписи. Это маленький трамплин для перехода к регистровым переписям, которые сегодня уже набирают обороты — ими пользуются северные страны Европы, та же Швеция», — отметила Инна Медведева. «Впервые перепись проведена на безбумажной основе, с использованием IT технологий, мы были первопроходцами на территории СНГ. Применен комбинированный подход: информация из административных источников и опрос населения. Причем было предложено три способа прохождения переписи. Это маленький трамплин для перехода к регистровым переписям, которые сегодня уже набирают обороты — ими пользуются северные страны Европы, та же Швеция», — отметила Инна Медведева.

Подходы, которые применил Белстат, пользуются спросом у других стран. В частности, ими уже заинтересовались Россия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. «Кроме того, интернет-переписью заинтересовалось управление национальной статистики Великобритании. И запросило данные по интерфейсу, которые мы предоставили», — добавила Инна Медведева.

Перепись населения проводится раз в 10 лет. В этом году респондентам предложили ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Собранная информация — своеобразный срез и фактическая демографическая картина страны. Она может послужить для корректировки дорожных карт масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и в отдельных регионах, отдельно взятых населенных пунктах.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Источник: БЕЛТА