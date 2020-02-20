У маленького Ильюши прогрессирует онкология. Все варианты лечения в нашей стране исчерпаны  

Чубареву Илье (г.Жлобин) сейчас 1 год и 3 месяца. На пятом месяце жизни ему поставили страшный диагноз: нефробластома (высокозлокачественная раковая опухоль почки). После того как химиотерапия не помогла, ему полностью удалили правую почку. Лечение по другим протоколам также не принесло результата. Все возможные варианты лечения для Ильи в нашей стране исчерпаны. Проведенное 12 февраля 2020 года КТ показало метастазы в обоих легких. Помогите Спасти Жизнь Ребенку!

В ноябре 2018 года в семье Чубаревых появился первый долгожданный малыш. С самого рождения Ильюша вел себя беспокойно, часто плакал и мало спал. Родители не понимали в чем причина, обращались к докторам, но никаких видимых отклонений у ребенка они не находили.

– Ильюше тогда было 4 месяца, – рассказывает Юлия, мама Ильи. – Мы были с мужем дома, купали малыша, когда вдруг заметили, что у него большой животик, и на нем есть выпуклость, как комок на ощупь. Мы настояли на обследовании, повезли малыша в Гомельскую детскую областную поликлинику, где нам поставили страшный диагноз: опухоль Вилмса. Диагноз был подтвержден в Боровлянах: нефробластома, II стадия.

Была середина марта 2019 года, когда четырехмесячному Илье начали проводить химиотерапию. К сожалению, она не дала никаких результатов.

– Опухоль не только не уменьшилась, но и выросла в размере, – рассказывает мама. – Тогда нашему сыну провели нефрэктомию и полностью удалили правую почку.

Через неделю после операции пришли результаты обследования. Диагноз был уточнен: нефробластома справа, стадия II, бластемный вариант (степень высокого риска).

– Илюше провели многократные курсы химиотерапии уже по другому протоколу, мы верили, что он поправится. Но в августе 2019, на КТ лёгких, обнаружили двухсторонние очаговые поражения. Метастазы удалили, но последовавшие курсы химии (новый протокол лечения по схеме ICE и лучевая терапия) снова оказались безрезультатными.

Илья пережил 3 операции на легких по удалению метостазов. Прошел все возможные курсы химиотерапии. Но последнее КТ, сделанное 12 февраля 2020 года, показало метастазы в обоих легких. В ремиссию Илья так и не вышел. Онкология прогрессирует.

Все свое маленькое детство – чуть больше годика жизни – Илья провел дома и в больнице, на операциях и курсах химио- и лучевой терапии. В этом месяце он начал ходить. Ильюша – хороший, ласковый маленький мальчик. Всегда улыбается, несмотря ни на что. Его жизнь сейчас зависит от того, сможет ли он пройти лечение. Это его единственный шанс.

Помочь Илье согласились в Госпитале Сан Жоан де Деу (Барселона, Испания). Но принять его могут только с полной оплатой по выставленному счету на диагностическое обследование и лечение опухоли Вилмса (включая хирургическое вмешательство), стоимостью 93710,35 Евро. Это огромная сумма, неподъёмная для семьи. Принять малыша только с частью суммы клиника на данный момент отказывается.

Обращение мамы

– Мы, стоя на коленях, просим помощи у всех неравнодушных людей, пожалуйста, помогите нам! Душа и сердце разрываются от беспомощности… но мы верим через слёзы и боль, что наш сыночек справится, он настоящий борец, Илюша хочет жить, вы только помогите не упустить шанс, для нас важна и дорога любая ваша помощь, нам не пройти этот путь без вас!!! МОЛИМ ВАС О ПОМОЩИ!!!

Центр помощи «Вера», подопечным которого является Ильюша, просит помочь спасти жизнь ребенка. Вы можете оказать помощь на его лечение, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Чубареву Илье.

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Илья ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Илья 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!