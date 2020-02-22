22 и 23 февраля в Раубичах пройдут этапы Кубка мира и Кубка Европы по фристайлу



22 и 23 февраля в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» 70 спортсменов из 9 стран мира будут бороться за звание лучшего во фристайле.

Ежегодные соревнования проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта (ФИС) при участии ОО «Белорусская федерация фристайла» и Союза « Белорусский лыжный союз».

22 февраля состоится этап Кубка мира по фристайлу:

14:00 — квалификация

17:00 — церемония открытия

19:00 — финал

22:00 — церемония награждения

23 февраля в рамках этапа Кубка мира по фристайлу – соревнования по синхронным прыжкам:

11:00 – начало

14:00 — квалификация

15:00 — церемония открытия

15:50 — 16:00 — церемония награждения.