22 и 23 февраля в Раубичах пройдут этапы Кубка мира и Кубка Европы по фристайлу
22 и 23 февраля в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» 70 спортсменов из 9 стран мира будут бороться за звание лучшего во фристайле.
Ежегодные соревнования проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта (ФИС) при участии ОО «Белорусская федерация фристайла» и Союза « Белорусский лыжный союз».
22 февраля состоится этап Кубка мира по фристайлу:
14:00 — квалификация
17:00 — церемония открытия
19:00 — финал
22:00 — церемония награждения
23 февраля в рамках этапа Кубка мира по фристайлу – соревнования по синхронным прыжкам:
11:00 – начало
14:00 — квалификация
15:00 — церемония открытия
15:50 — 16:00 — церемония награждения.