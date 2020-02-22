Обязательные страховые взносы нужно уплачивать своевременно

Пуховичский районный отдел Минского областного управления Фонда социальной защиты населения напоминает, что в соответствии с п. 7 Положения об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40 индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, физические лица самостоятельно исчисляют и уплачивают обязательные страховые взносы со дня постановки их на учет в качестве плательщиков в органах Фонда.

Сумма обязательных страховых взносов, причитающаяся к уплате в бюджет фонда, исчисляется из определяемого дохода за период осуществления деятельности в отчетном году. При этом сумма взносов должна быть не менее суммы, исчисленной за указанный период из суммы размеров минимальной заработной платы, установленной и проиндексированной в соответствии с законодательством.

Уплата указанных взносов осуществляется в течение отчетного года, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Обязательные страховые взносы, поступившие в бюджет фонда после 1 марта, относятся к платежам текущего года и не могут учитываться в более раннем периоде.

Обязательные страховые взносы не уплачиваются за периоды неосуществления в отчетном году деятельности с указанием таких периодов в документах персонифицированного учета.

Периоды осуществления деятельности и суммы обязательных страховых взносов за эти периоды отражаются в документах персонифицированного учета, представляемых плательщиком в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

В случае несвоевременного представления плательщиком документов персонифицированного учета суммы обязательных страховых взносов учитываются по дате их перечисления, а для определения периода осуществления в отчетном году принимается календарный месяц, в котором уплачены указанные взносы.

Обязательные страховые взносы уплачиваются с даты подачи в органы Фонда заявления о желании участвовать в правоотношениях по государственному социальному страхованию с приложением документов, подтверждающих данное право:

индивидуальными предпринимателями, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности:

состоят в трудовых, а также связанных с ними отношениях, основанных на членстве (участии) в организациях любых организационно-правовых форм, являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц и за которых в соответствии с законодательством уплачиваются обязательные страховые взносы;

являются получателями пенсий;

имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрсате до 3 лет;

получают профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования;

участвуют в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза;

нотариусами, адвокатами, которые одновременно с осуществлением нотариальной, адвокатской деятельности:

являются получателями пенсий;

имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Обязательные страховые взносы необходимо перечислять на расчетный счет BY28АКВВ36029460100080000000 ОАО АСБ «Беларусбанк», код АКВВВY2Х, УНП 604645012 (код платежа 03512), получатель — Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Минской области.

Не оплаченная до 01 марта 2020 сумма обязательных страховых взносов является недоимкой. На сумму недоимки за каждый день просрочки (включая день уплаты) начисляется пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального Банка, действующей на дату уплаты.

Кроме того, в соответствии со статьей 11.54 КоАП РБ, неуплата или неполная уплата в установленный срок обязательных страховых взносов в бюджет Фонда на сумму более десяти базовых величин влекут наложение штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы указанных взносов.

По всем вопросам, касающимся начисления и уплаты обязательных страховых взносов индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, физическими лицами необходимо обращаться в Пуховичский районный отдел Минского областного управления Фонда по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская,46.Телефоны: 35787, 35882, 35559, 35060,60809,60810

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.