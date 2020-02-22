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Журналисты нашей газеты стали победителями творческого конкурса Министерства обороны

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Министр обороны Виктор Хренин вручил награду редактору интернет-ресурса Екатерине Верниковской.

Подведены итоги творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов строительства и развития Вооруженных Сил, патриотического воспитания населения Республики Беларусь.

В этом году на конкурс было подано 130 заявок от СМИ страны. Победители определены в 26 номинациях, которые охватывают весь спектр информационной деятельности в республике, все жанры, формы и способы освещения военно-патриотической тематики. Награждение проходило в Центральном Доме офицеров в Минске.

Среди победителей в номинации «Профессионализм и журналистское мастерство» дипломом II степени отмечен творческий коллектив редакции газеты «Пухавіцкія навіны». Награду из рук министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина получила редактор интернет-ресурса Екатерина Верниковская.

Коллектив нашей газеты постоянно участвует в этом творческом конкурсе и становится его лауреатом. За тесное и плодотворное сотрудничество  мы благодарим командование и всех военнослужащих в/ч 89417.

Фото Олега Некало, ВАЯР.

 

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