В Минской области проходит профилактическая акция «Трезвый водитель»

С начала текущего года на территории Минской области по вине нетрезвых водителей совершено 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

С целью укрепления транспортной дисциплины, активизации работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, как одной из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями с 21 по 24 февраля на территории Минской области проводится профилактическая акция «Трезвый водитель».

В ходе мероприятия созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ, других служб милиции общественной безопасности и добровольных дружинников. Несение нарядов милиции приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками и увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы), массового отдыха, особенно в вечернее и ночное время.

Отдел ГАИ Пуховичского района обращается к участникам дорожного движения: Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите в дежурную часть Пуховичского РОВД по телефону 8-01713-35534 или на телефонную линию 102.

ОГАИ ПУХОВИЧСКОГО РОВД.